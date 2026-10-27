Xã Hòa Trí đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng

Sau hơn một năm vận hành bộ máy địa phương 2 cấp, các cơ quan Đảng xã Hòa Trí từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành. Trọng tâm không chỉ là số hóa hồ sơ, văn bản mà còn hướng đến nâng cao chất lượng tham mưu, rút ngắn thời gian xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Từ quyết tâm chính trị đến chuyển biến cụ thể

Xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy xã Hòa Trí đã ban hành và tập trung triển khai Kế hoạch số 54/2026 về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng năm 2026. Cùng với đó, xã đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ đảng viên, triển khai Nghị quyết số 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Trí hướng dẫn đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử.

Những nỗ lực này từng bước được cụ thể hóa trong hoạt động hằng ngày của các cơ quan Đảng. Đến nay, 100% văn bản không mật được ký số, phát hành và xử lý trên hệ thống quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp. Thư điện tử công vụ, Outlook và các nền tảng dùng chung cũng được sử dụng thường xuyên, góp phần rút ngắn thời gian trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp và tạo thuận lợi trong theo dõi tiến độ giải quyết công việc.

Trong công tác quản lý đảng viên, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đã được triển khai tại 32 tổ chức đảng trực thuộc, đạt 100%. Đến cuối tháng 9-2026, tỷ lệ đảng viên cài đặt và sử dụng ứng dụng đạt 92,33%. Thông qua ứng dụng, đảng viên có thêm kênh tiếp cận thông tin, khai thác tài liệu phục vụ công tác Đảng và sinh hoạt chi bộ trên môi trường số.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã tập trung thực hiện số hóa hồ sơ đảng viên. Đến ngày 10-10, toàn bộ 624 hồ sơ đã được quét và ký số; trong đó, 244 hồ sơ hoàn thành nhập dữ liệu có cấu trúc trên phần mềm 4.0, đạt 39,1%. Số hồ sơ còn lại đang được tiếp tục đối chiếu, chuẩn hóa và nhập dữ liệu. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Đảng ủy xã giao cơ quan chuyên môn hoàn thành từng nhóm hồ sơ theo kế hoạch, đồng thời kiểm tra dữ liệu trước khi đưa vào khai thác. Việc chuẩn hóa hồ sơ không chỉ phục vụ quản lý đảng viên mà còn tạo cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tham mưu tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát.

Chuyển đổi số còn được Đảng ủy xã Hòa Trí chú trọng trong công tác thông tin, tuyên truyền. Trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ https://duxahoatri.vn và fanpage “Hòa trí đổi mới” được duy trì, cập nhật thường xuyên, trở thành những kênh cung cấp thông tin về hoạt động của Đảng bộ; tuyên truyền chủ trương, nghị quyết và tình hình địa phương. Đến nay, trang thông tin điện tử đã đăng tải hơn 530 tin, bài, ghi nhận hơn 20.450 lượt truy cập. Riêng trong quý III/2026, fanpage đăng hơn 300 tin, bài, có hơn 2.900 lượt người theo dõi, tương tác.

Anh Nguyễn Thanh Hồng (thôn Đại Tập), hiện sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Dù sống xa quê, tôi vẫn có thể theo dõi tình hình địa phương thông qua trang thông tin và fanpage của xã. Nhờ đó, tôi nắm bắt kịp thời các hoạt động, những thay đổi ở quê nhà khi không trực tiếp có mặt tại địa phương”.

Cùng với ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và tuyên truyền, Đảng ủy xã còn chú trọng gắn chuyển đổi số với nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ. Việc đo lường kết quả công tác của cán bộ, công chức thông qua hệ thống chỉ số KPI tiếp tục được quan tâm, hướng đến đánh giá tiến độ, chất lượng tham mưu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tháo gỡ khó khăn từ cơ sở

Bên cạnh những kết quả đạt được, chuyển đổi số tại Đảng ủy xã Hòa Trí vẫn còn không ít khó khăn. Hiện nay, xã chưa có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin; cán bộ phụ trách chủ yếu kiêm nhiệm, trong khi khối lượng công việc lớn, yêu cầu về kỹ thuật và bảo mật ngày càng cao. Kỹ năng số, khả năng ứng dụng công nghệ mới, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), giữa các cán bộ, công chức chưa đồng đều; kinh phí đào tạo, nâng cấp, bảo trì thiết bị và phần mềm còn hạn chế.

Đáng chú ý, các chi bộ thôn chưa được trang bị máy tính phục vụ công tác Đảng, gây khó khăn trong triển khai Sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số và cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đảng viên. Việc ứng dụng AI vào tổng hợp, phân tích, dự thảo văn bản cũng đặt ra yêu cầu kiểm tra độ chính xác, căn cứ pháp lý và bảo đảm an toàn thông tin.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Hòa Trí sẽ tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các quy trình xử lý công việc trước khi số hóa, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết ở từng khâu. Hiệu quả ứng dụng công nghệ sẽ được đánh giá qua những tiêu chí cụ thể như: Thời gian xử lý công việc, tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, chất lượng dữ liệu và mức độ sử dụng các nền tảng số tại các chi bộ. Qua đó, địa phương có thể nhận diện những khâu còn vướng mắc, xác định nguyên nhân và điều chỉnh cách triển khai phù hợp với thực tế.

Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng số hóa tài liệu hồ sơ đảng viên.

Ông Trần Văn Phải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Trí cho biết, thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn trong chuyển đổi số. Trong đó, rà soát nhu cầu trang thiết bị, đường truyền tại các chi bộ; phân công cán bộ phụ trách và tăng cường bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, đẩy nhanh việc chuẩn hóa dữ liệu đảng viên, cải tiến quy trình xử lý công việc, bảo đảm các nền tảng số được khai thác hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế.

“Chuyển đổi số phải gắn với đổi mới phương thức làm việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và vai trò của người đứng đầu. Kết quả thực hiện cần được đánh giá bằng hiệu quả công việc, chất lượng dữ liệu và tiến độ giải quyết nhiệm vụ, không chạy theo hình thức. Qua đó, từng bước đưa chuyển đổi số trở thành phương thức làm việc thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở”, ông Phải nhấn mạnh.