Xã Hòa Trí: Chủ động ứng phó mùa mưa bão

Những ngày qua, xã Hòa Trí chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, huy động lực lượng, phương tiện gia cố các điểm xung yếu, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó, sơ tán người dân khi cần thiết. Cùng với giải pháp trước mắt, địa phương kiến nghị cấp có thẩm quyền đầu tư các công trình kè chống sạt lở để bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân sống ven sông.

Chủ động gia cố các điểm xung yếu

Tại thôn Quảng Cư, khu vực hạ lưu đập Khúc, sông Tân Lâm có khoảng 30 hộ dân sinh sống. Đây là vị trí có nguy cơ sạt lở cao khi mưa lớn, nhất là lúc nước từ thượng nguồn và qua đập đổ về mạnh, tác động trực tiếp vào chân bờ. Qua các đợt mưa, một số đoạn đã bị xói, đất ven sông bị thu hẹp, có nơi sạt lở tiến gần khu dân cư.

Trước nguy cơ này, gần đây, xã Hòa Trí đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường gia cố các vị trí xung yếu. Hàng trăm bao tải đất, cát được vận chuyển đến đắp những đoạn bờ bị khoét sâu; cọc tre được đóng tại các vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở, một số đoạn được phủ bạt để hạn chế dòng nước tác động trực tiếp vào bờ. Khu vực có nguy cơ cao cũng được khoanh vùng, cắm biển cảnh báo để người dân hạn chế đi lại, không tập kết vật dụng hoặc sản xuất sát mép bờ.

Phương tiện được huy động thực hiện công tác gia cố bờ sông Tân Lâm.

Tại thôn Đại Tập, đoạn bờ sông Tân Lâm gần nhà ông Biện Ngọc Thạnh cũng được địa phương tập trung xử lý. Do nằm ở khúc cong của sông, khu vực này thường chịu tác động mạnh của dòng chảy khi nước dâng. Qua thời gian, đất ven sông bị cuốn trôi, có nơi sạt sâu vào đất vườn, đất sản xuất; một số điểm hình thành hàm ếch, làm hở chân công trình phụ và nhà ở.

Ông Biện Ngọc Thạnh cho biết: “Trước đây, nhà cách mép sông khá xa, nhưng mỗi mùa mưa, đất lại bị cuốn trôi một phần, có đoạn đất vườn đã bị sạt sâu khoảng 3,5m tính từ mép sông. Mỗi khi mưa lớn, gia đình rất lo lắng. Vừa qua, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, máy móc đến gia cố tạm thời nên chúng tôi cũng yên tâm hơn phần nào”.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và người dân được huy động tham gia gia cố tại các điểm sạt lở; đồng thời nhiều máy đào, xe ben cũng được điều động để vận chuyển đất, cát và vật tư đến hiện trường. Việc xử lý được thực hiện khẩn trương, ưu tiên những vị trí có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở và đất sản xuất của người dân.

Các lực lượng được huy động để gia cố các điểm xung yếu sông Tân Tâm.

Bên cạnh đó, xã Hòa Trí còn rà soát khu dân cư dọc sông Lốp ở thôn Phú Văn, các khu vực trũng thấp và những công trình có khả năng bị ảnh hưởng khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt. Trước đó, địa phương cũng huy động lực lượng phát quang cây bụi dọc các tuyến sông, dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, góp phần hạn chế nguy cơ ách tắc khi mưa lớn.

Ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Trí cho biết: “Địa phương xác định công tác phòng, chống thiên tai phải được chuẩn bị từ sớm, nhất là tại các khu vực ven sông có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư. Do đó, xã tập trung rà soát thực tế, xác định từng vị trí xung yếu để có phương án xử lý phù hợp, ưu tiên những nơi có nguy cơ cao”.

Cần giải pháp căn cơ

Những biện pháp gia cố tạm thời tại các điểm xung yếu ven sông Tân Lâm đang giúp xã Hòa Trí hạn chế sạt lở trước mắt. Tuy nhiên, tại những đoạn bờ đã bị xói lở trong thời gian dài, tình trạng này có thể tiếp diễn khi mưa lớn, nước sông dâng cao. Ông Nguyễn Thế Phương ở thôn Quảng Cư cho biết: “Khu vực gần nhà tôi đã bị dòng nước khoét sâu, hình thành hàm ếch cao khoảng 8m, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Thời gian qua, địa phương đã hỗ trợ đóng cọc, trải bạt để giữ đất, nhưng đây chỉ là giải pháp trước mắt. Chúng tôi mong các cấp quan tâm, sớm đầu tư kè kiên cố để người dân không phải thấp thỏm mỗi khi mùa mưa đến”.

Theo ông Nguyễn Hữu Nam, địa phương đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng kè kiên cố tại các khu vực xung yếu dọc sông Tân Lâm, nhằm xử lý lâu dài tình trạng sạt lở. Mới đây, Đoàn công tác số 10 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã làm việc, kiểm tra thực tế tại các khu vực trên để đánh giá hiện trạng và thống nhất hướng xử lý.

Khu vực nhà ông Biện Ngọc Thạnh đã được gia cố tạm thời.

Trong khi chờ ý kiến của tỉnh, địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến tại các điểm xung yếu, nhất là khu vực ven sông, thấp trũng và gần khu dân cư. Các vị trí có nguy cơ được cảnh báo, khoanh vùng, dựng rào chắn; khi phát hiện diễn biến bất thường, lực lượng tại chỗ được huy động xử lý, đồng thời sẵn sàng di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, xã duy trì Đội xung kích phòng, chống thiên tai gồm 144 người, chủ yếu là dân quân, công an, đoàn viên, cán bộ thôn và các lực lượng tại chỗ, sẵn sàng cứu hộ, hỗ trợ sơ tán và bảo vệ tài sản của người dân. Địa phương đã chuẩn bị 400 áo phao, 200 phao tròn, 200m dây, 3 máy phát điện, 6 máy cưa, 2.000 bao tải cát, 20 rọ thép và khoảng 20m³ đất, đá; máy móc, phương tiện cơ giới cũng được rà soát để có thể huy động khi cần thiết. Đồng thời, xây dựng phương án sơ tán tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, với khoảng 1.863 hộ, 6.300 người trong trường hợp xảy ra lũ, ngập lụt và 783 hộ, 2.669 người khi có bão. Trụ sở Đảng ủy, UBND xã, Nhà văn hóa xã, trường học và nhà văn hóa các thôn được xã rà soát để sẵn sàng đón người dân khi cần thiết.

Mặt khác, xã tiếp tục kiểm tra trường học, trạm y tế và các công trình có khả năng bị ảnh hưởng khi mưa lớn, ngập lụt để chủ động bảo vệ cơ sở vật chất, hồ sơ, thuốc men và trang thiết bị. Việc rà soát được thực hiện cùng với theo dõi các điểm sạt lở, nhằm kịp thời điều chỉnh phương án khi diễn biến thời tiết thay đổi.