Trước tình hình mưa lớn trên địa bàn, sáng 28-11, xã Hòa Trí tổ chức lực lượng kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở và các điểm nước dâng cao trên địa bàn.

Xã Hòa Trí cắm biển cảnh báo tại một số điểm bị ngập nước.

Tại các khu vực bờ tràn, lực lượng chức năng phối hợp giăng dây, đặt biển cảnh báo, nhắc nhở người dân không qua lại những nơi ngập sâu, nước chảy xiết nhằm bảo đảm an toàn. Xã cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ tài sản, vật nuôi, cây trồng và không chủ quan khi đi lại qua các khu vực ngập nước. Trước nguy cơ mưa lũ gây thiệt hại, người dân tại một số thôn đã chủ động di dời hoa cúc phục vụ Tết đến những vị trí cao ráo.

Một số tuyến đường đã bị ngập nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã khẩn trương rà soát, cập nhật và triển khai các phương án phòng, chống thiên tai phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó, tập trung kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng, ngầm tràn và các tuyến giao thông xung yếu. Lực lượng, phương tiện và thiết bị được chủ động bố trí tại các địa bàn trọng điểm, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Xã cũng xây dựng phương án cảnh báo, sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm khi cần thiết; kiên quyết không để người dân qua lại những nơi ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn hoặc có nguy cơ sạt lở.

Một số khu vực có nguy cơ ngập sâu đã được cắm biển cảnh báo và giăng dây.

Ban Chỉ huy Quân sự xã rà soát lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng phối hợp sơ tán người dân, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Công an xã bố trí lực lượng cảnh báo, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống thiên tai; đồng thời kịp thời nắm bắt tình hình, hỗ trợ các hộ khó khăn, người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế khi xảy ra thiên tai. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến mưa lũ, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.