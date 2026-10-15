Xã Hòa Trí bàn giao nhà Đại đoàn kết cho người dân

Chiều 15-10, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Trí tổ chức bàn giao 2 công trình sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí cho gia đình ông Nguyễn Thành Tấn.

Căn nhà của gia đình ông Nguyễn Thành Tấn sau khi được sửa chữa.

Hai gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà gồm: Ông Nguyễn Thành Tấn (thôn Phú Sơn) và ông Phạm Ngọc Chí (thôn Quảng Cư). Các căn nhà được sửa chữa, cải tạo một số hạng mục như: Nâng nền, sơn tường, lát gạch men, sửa chữa nhà vệ sinh, nhà bếp và cải tạo hệ thống điện, đèn chiếu sáng.

Tổng kinh phí thực hiện 2 căn nhà hơn 250 triệu đồng; trong đó nguồn Quỹ Tri ân tháng 7 do Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động và Quỹ “Vì người nghèo” xã hỗ trợ 30 triệu đồng/căn, phần còn lại của các gia đình .

Đại diện các đơn vị trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí cho gia đình ông Chí.

Căn nhà của gia đình ông Nguyễn Ngọc Chí sau khi được sửa chữa.

Dịp này, lãnh đạo xã, các tổ chức đoàn thể và thôn Phú Sơn, Quảng Cư đã đến thăm, tặng quà động viên các gia đình. Đây là các công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026) và 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 - 20-10-2026).