Xã Hòa Trí bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ngày 1-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Trí tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Biện Minh Thịnh, thôn Đại Tập và bà Nguyễn Thị Hiền, thôn Mỹ Hoán.

Lãnh đạo xã Hòa Trí và nhà tài trợ trao bảng tượng trưng căn nhà cho ông Biện Minh Thịnh.

Gia đình ông Biện Minh Thịnh thuộc diện hộ nghèo. Vợ ông mắc bệnh thận nặng, con còn nhỏ, cuộc sống của cả gia đình chủ yếu dựa vào tiền công làm thuê của ông. Còn bà Nguyễn Thị Hiền tuổi cao, thuộc diện hộ nghèo, hiện sống một mình.

Lãnh đạo xã Hòa Trí và nhà tài trợ trao bảng tượng trưng căn nhà cho bà Nguyễn Thị Hiền.

Hai căn nhà được sửa chữa các hạng mục thiết yếu, gồm: Phá dỡ, xây sửa tường gạch; sơn, lát gạch nền và khắc phục một số vị trí xuống cấp. Sau hơn 1 tháng thi công, 2 căn nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Kinh phí sửa chữa do Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa và Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Hạ tầng ADI hỗ trợ, mỗi căn 70 triệu đồng.

Chính quyền địa phương và các nhà tài trợ chúc mừng gia đình ông Biện Minh Thịnh.

Việc sửa chữa nhà Đại đoàn kết giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định, an toàn, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Qua đó, góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động nguồn lực xã hội chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dịp này, lãnh đạo xã Hòa Trí và các thôn đã tặng quà động viên các gia đình. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tiếp tục vận động các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.