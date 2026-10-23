Xã Hòa Tiến tiếp nhận nhiều kiến nghị về môi trường, nước sạch

Lãnh đạo xã Hòa Tiến trao đổi những vấn đề quan tâm cử tri tại hội nghị. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại hội nghị, vấn đề nước sạch được nhiều cử tri quan tâm phản ánh. Dù toàn bộ 10.065 hộ dân đã được đấu nối sử dụng nước sạch, cử tri các thôn An Trạch, Đồng Nghệ, Phú Sơn, La Châu và Lệ Sơn Nam cho biết nước thường xuyên yếu vào giờ cao điểm, thậm chí mất nước kéo dài.

Riêng tại thôn La Châu, người dân phát hiện nước có cặn đen, đề nghị đơn vị cấp nước kiểm tra chất lượng và nâng cấp đường ống.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh tình trạng ngập úng cục bộ khi mưa lớn tại các thôn Phú Sơn, Cẩm Nê, Lệ Sơn Nam do cống thoát nước thiếu đồng bộ, tắc nghẽn. Đồng thời kiến nghị xử lý hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm xả thải ra đường; phát sinh mùi hôi và bụi, tiếng ồn từ các cơ sở xay xát lúa.

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan nước sạch, môi trường. Ảnh: KHÁNH LINH

Về công tác vệ sinh môi trường, báo cáo của UBND xã cho biết, toàn xã có 39.155 người, hiện 99% số hộ dân (9.964 hộ) được thu gom rác bình quân 2 lần/tuần.

Tuy nhiên, cử tri chỉ ra tại các thôn La Bông, Lệ Sơn Bắc vẫn xảy ra tình trạng rác tồn đọng, quá tải gây mùi hôi. Việc thu gom có lúc chưa kịp thời, làm rơi vãi rác. Người dân kiến nghị xã xây dựng điểm tập kết mới và lắp camera ngăn chặn tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp.

Ghi nhận các kiến nghị, UBND xã Hòa Tiến cam kết sẽ rà soát các điểm tập kết rác, điều chỉnh lịch thu gom; kiểm tra các cơ sở chăn nuôi có nguy cơ gây ô nhiễm và khơi thông hệ thống thoát nước.

Địa phương cũng đề nghị nâng cao trách nhiệm của đơn vị cấp nước và thu gom rác; đồng thời huy động các đoàn thể, người dân cùng giám sát để cải thiện môi trường sống.