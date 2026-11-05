Đây là giải pháp thiết thực nhằm tăng cường phương tiện chữa cháy tại chỗ, nhất là tại các tuyến kiệt, hẻm nhỏ, nơi xe chữa cháy chuyên nghiệp khó tiếp cận, góp phần chủ động xử lý kịp thời các sự cố cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh.

Xã Hòa Tiến nhân rộng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” tại kiệt 10 (thôn Lệ Sơn Bắc).

Trong quá trình triển khai, Công an xã Hòa Tiến đã tích cực hướng dẫn, vận động người dân tham gia xây dựng, duy trì mô hình; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Tại buổi ra mắt, người dân được phát tờ rơi, cẩm nang tuyên truyền về PCCC; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng báo cháy 114 và phổ biến những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, ứng phó khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Việc đưa mô hình vào hoạt động không chỉ góp phần bổ sung phương tiện chữa cháy tại chỗ mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCC và CNCH; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, từng bước xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC ngay từ cơ sở.