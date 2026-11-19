Phát biểu phát động chương trình, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Đình Ca nhấn mạnh, bình đẳng giới là một trong những nền tảng quan trọng của phát triển bền vững, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và xã hội văn minh. Thời gian qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn xã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng sự phối hợp tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội. Nhờ đó, vai trò, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Lãnh đạo UBND, Hội LHPN xã Hòa Tiến tặng quà hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, định kiến giới, sự chênh lệch trong cơ hội tiếp cận việc làm, đào tạo nghề, nguồn vốn cũng như những nguy cơ về bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới vẫn là những vấn đề cần được quan tâm, giải quyết.

Trước thực tế đó, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Đình Ca đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ định kiến giới; tạo điều kiện để phụ nữ được học nghề, tiếp cận việc làm, phát huy năng lực và chủ động phát triển kinh tế.

Cùng với đó, cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, can thiệp và hỗ trợ những trường hợp phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các đối tượng yếu thế.

Các khách mời tham gia buổi gặp gỡ, giao lưu chuyên đề “Bình đẳng cơ hội – Nền tảng phát triển”.

Điểm nhấn của chương trình là buổi gặp gỡ, giao lưu chuyên đề “Bình đẳng cơ hội – Nền tảng phát triển”, tập trung trao đổi về bình đẳng giới trong lao động, sản xuất qua ba góc nhìn thực tiễn: doanh nghiệp đồng hành, mở rộng cơ hội việc làm cho phụ nữ; phụ nữ chủ động vượt khó, lựa chọn hướng đi phù hợp để phát triển bản thân; nam giới chia sẻ trách nhiệm trong công việc gia đình, cùng xây dựng mái ấm bình đẳng, tiến bộ.

Thông qua những câu chuyện và chia sẻ gần gũi, chương trình đã góp phần lan tỏa thông điệp: bình đẳng giới không chỉ dừng lại ở chủ trương, chính sách mà cần được cụ thể hóa bằng những cơ hội việc làm công bằng, môi trường lao động an toàn, sự tôn trọng và tinh thần sẻ chia trách nhiệm trong mỗi gia đình. Khi phụ nữ có điều kiện phát huy năng lực, nam giới chủ động chung tay gánh vác công việc gia đình và doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, bình đẳng giới sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành những giá trị thiết thực trong đời sống, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng văn minh.

Dịp này, Ban tổ chức giới thiệu ứng dụng S-App Đà Nẵng – công cụ hỗ trợ phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố. Ứng dụng góp phần mở rộng kênh tiếp nhận thông tin, kết nối những người cần hỗ trợ với các cơ quan, đơn vị chức năng, qua đó nâng cao hiệu quả bảo vệ phụ nữ, trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số.

Xã Hòa Tiến phát động “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2026.

Cũng tại chương trình, UBND xã Hòa Tiến trao 2 suất quà hỗ trợ cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh cần điều trị dài ngày theo quy định. Hội LHPN xã trao thêm 2 suất quà từ nguồn Quỹ Nghĩa tình sẻ chia, kịp thời động viên, tiếp thêm nghị lực để hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thông qua chương trình, xã Hòa Tiến tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các gia đình và toàn thể nhân dân trong thúc đẩy bình đẳng giới, chủ động phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc an toàn, bình đẳng, không phân biệt đối xử; tạo điều kiện để phụ nữ tự tin khẳng định vai trò, vị thế, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc và xã hội ngày càng tiến bộ, công bằng, bền vững.