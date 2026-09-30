Xã Hòa Tiến có tỷ lệ trả hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,86%

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Tiến chủ trì hội nghị. Ảnh: KHÁNH LINH

9 tháng năm 2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Tiến ban hành 8 nghị quyết, 4 đề án, 5 chương trình, 10 quy định, 141 kế hoạch cùng hơn 1.200 văn bản để cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ phát triển địa phương.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Đến ngày 15/9, Đảng bộ xã kết nạp 60 đảng viên mới, đạt 103% kế hoạch năm; tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 84 quần chúng ưu tú. Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện 7 cuộc kiểm tra, 9 cuộc giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Mô hình “Văn phòng không giấy” bước đầu phát huy hiệu quả, tỷ lệ xử lý văn bản điện tử toàn trình đạt 100%. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,03%, số hóa thành phần hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 100%; tỷ lệ trả hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,86%. Xã cài đặt hơn 1.500 chữ ký số cho người dân, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: KHÁNH LINH

Tính đến ngày 15/9, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 95/228,2 tỷ đồng, đạt 41,64% dự toán thành phố, đạt 38,8% dự toán HĐND xã giao; tổng chi ngân sách xã 223,352/333,141 tỷ đồng, đạt 67,04% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 54,5%.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy xã Hòa Tiến tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng cường quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng thời, chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.