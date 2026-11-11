Xã Hòa Thắng xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển

Sôi nổi hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Gắn kết từ những sân chơi cộng đồng

Những buổi chiều ở thôn Hồng Phong, không khí tại khuôn viên nhà văn hóa trở nên sôi nổi khi người dân tập trung tham gia các hoạt động thể thao. Tiếng cười nói xen lẫn những pha bóng hào hứng tạo nên nhịp sinh hoạt cộng đồng vui tươi. Chị Huỳnh Thị Bích Ngọc, người dân thôn Hồng Phong, chia sẻ: “Tham gia thể thao giúp tôi rèn luyện sức khỏe, giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm việc. Đây cũng là dịp để gặp gỡ, giao lưu với bà con trong thôn, nhờ đó mọi người thêm gần gũi, gắn bó với nhau hơn”.

Không riêng thôn Hồng Phong, tại các thôn Hồng Chính, Hồng Thắng, Hồng Lâm, phong trào thể dục thể thao đều được duy trì và phát triển với nhiều hình thức. Từ những môn quen thuộc như: cờ tướng, bóng đá, việt dã, cầu lông, bóng chuyền đến pickleball đều thu hút mọi độ tuổi tham gia. Dù chưa có hệ thống sân chơi, điểm tập đạt chuẩn, nhưng tận dụng công năng của các thiết chế văn hóa và người dân tự nguyện đóng góp để cải tạo, duy trì không gian sinh hoạt chung.

Phong trào không chỉ dừng lại ở một nhóm người yêu thích thể thao mà ngày càng mở rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Hiện toàn xã có trên 60% người dân lựa chọn tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp. Đây là kết quả từ sự hưởng ứng tích cực của người dân và nỗ lực duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở.

Để phong trào thêm sôi nổi, hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, xã Hòa Thắng sẽ tổ chức giải pickleball với hơn 30 cặp đôi đăng ký tham gia. Qua đó để người dân ở các thôn giao lưu, tăng cường gắn kết, tạo không khí vui tươi trong cộng đồng.

Xây dựng mô hình camera an ninh trên địa bàn xã Hòa Thắng.

Chung tay xây dựng nếp sống văn minh

Ông Phạm Trọng Tùng - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Hòa Thắng, cho biết: Việc xây dựng đời sống văn hóa không chỉ dừng lại ở tuyên truyền vận động. Địa phương đã triển khai nhiều mô hình thiết thực như: “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Khu dân cư phòng chống tội phạm”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “5 không, 3 sạch, 3 an”... Qua các mô hình đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình, nhiều gương người tốt, việc tốt được biểu dương, khen thưởng tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, khu dân cư an toàn, văn minh.

Bên cạnh đó, ở Hòa Thắng, tinh thần cộng đồng còn được thể hiện qua sự sẻ chia trong cuộc sống và sản xuất. Khi hội viên gặp khó khăn, các tổ chức đoàn thể cùng tìm cách hỗ trợ, từ chia sẻ kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng mô hình kinh tế phù hợp. Những kinh nghiệm làm ăn được trao đổi, những cách làm hiệu quả được nhân rộng, giúp nhiều hộ dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Toàn xã chỉ còn 3 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025.

Những tuyến đường hoa rợp sắc vàng ở thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng.

Tinh thần chung sức còn được gửi gắm qua từng con đường, ngõ xóm. Những tuyến đường nông thôn được chăm chút với hàng hoa khoe sắc, cây xanh tỏa bóng, cờ Tổ quốc tung bay trước mỗi mái nhà. Diện mạo khang trang ấy không đơn thuần là sự đổi thay về cảnh quan, mà còn là kết quả từ ý thức và sự đồng lòng của người dân trong xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Khen thưởng, động viên học sinh, sinh viên xã Hòa Thắng.

Từ những việc làm gần gũi, thiết thực ấy, đời sống văn hóa ở Hòa Thắng từng bước được củng cố bằng sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân. Cuối năm 2026, cả 4/4 thôn đều đạt danh hiệu thôn văn hóa, trên 97% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Đây là nền tảng, động lực quan trọng để địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã Hòa Thắng ngày càng khởi sắc, văn minh.