Xã Hòa Thắng giảm nghèo bền vững, không bỏ ai lại phía sau

Xã Hòa Thắng triển khai các chính sách vay vốn, giúp ngư dân mua sắm ngư lưới cụ đi biển

Chung tay chăm lo cho hộ nghèo

Tháng 10 vừa qua, gia đình anh Lộc Nhật Pẩu, ở thôn Hồng Phong, đón niềm vui khi được bàn giao căn nhà “Đại đoàn kết”. Vợ anh bị khuyết tật, con vẫn còn nhỏ. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay càng thêm khó khăn bởi chi phí điều trị bệnh thận của anh. Vì vậy, căn nhà mới không chỉ giúp các thành viên ổn định nơi ở mà còn tiếp thêm động lực để gia đình anh vượt qua nghịch cảnh. Từ nay, những lo toan về chỗ ở phần nào vơi bớt, để gia đình anh có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Mãn Thị Thu Hà - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hòa Thắng cho biết: “Công tác chăm lo cho người nghèo ở xã Hòa Thắng được triển khai theo hướng đa dạng, sát với nhu cầu thực tế từng đối tượng. Không chỉ trao tặng những phần quà hay hỗ trợ một lần, địa phương còn quan tâm tìm hiểu nguyên nhân chưa thoát được hộ nghèo, cận nghèo để có hình thức hỗ trợ phù hợp”.

Bên cạnh đó, xã Hòa Thắng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần chủ động, ý chí vươn lên trong mỗi hộ. Thông qua Mặt trận và các tổ chức hội, đoàn thể, người dân được hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình, mở rộng chăn nuôi, trồng trọt, buôn bán nhỏ hoặc mua sắm ngư lưới cụ phục vụ khai thác thủy sản. Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất cũng được quan tâm triển khai. Địa phương còn chủ động kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng con giống, hướng dẫn kiến thức và kỹ thuật chăn nuôi, giúp các hộ có thêm điều kiện tạo sinh kế.

Hỗ trợ cho gia đình học sinh khó khăn

Chị Lê Thị Mỹ Hạnh (thôn Hồng Phong) chia sẻ: “Được hỗ trợ gà giống và kinh phí làm chuồng trại, gia đình tôi có thêm điều kiện để chăn nuôi. Đây là nguồn động viên rất lớn, giúp gia đình có thêm thu nhập và cải thiện cuộc sống”.

Hướng đến giảm nghèo bền vững

Sự đa dạng trong cách thức hỗ trợ, cùng với việc huy động nhiều nguồn lực, đã góp phần cải thiện đời sống người dân và từng bước nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương. Theo kết quả rà soát cuối năm 2026, toàn xã Hòa Thắng có 2.988 hộ với 11.512 nhân khẩu. Trong đó, chỉ còn 3 hộ nghèo với 8 khẩu, chiếm tỷ lệ 0,1%; 34 hộ cận nghèo với 123 khẩu, chiếm 1,13%. Trong năm, địa phương có 4 hộ thoát nghèo, 22 hộ thoát cận nghèo.

Kết quả này phản ánh những chuyển biến tích cực trong đời sống người dân, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì các giải pháp hỗ trợ có chiều sâu. Bởi thực tế, mỗi hộ nghèo có những khó khăn khác nhau. Có hộ thiếu tư liệu sản xuất, việc làm không ổn định, cũng có trường hợp phải gánh thêm chi phí do bệnh tật, tuổi tác... Nếu chỉ tập trung hỗ trợ trước mắt mà chưa tạo được sinh kế và nguồn thu nhập ổn định, nguy cơ tái nghèo vẫn có thể xảy ra.

Hoạt động quyên góp hỗ trợ người nghèo, khó khăn trên địa bàn xã

Bà Mãn Thị Thu Hà - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hòa Thắng thông tin thêm: “Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát, phân loại từng nhóm hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, chú trọng nâng cao khả năng tự vươn lên của người dân. Sử dụng các kênh thông tin trực tuyến để tuyên truyền chính sách, hướng dẫn thủ tục, giúp người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn. Bên cạnh việc kết nối việc làm, xã khuyến khích các hộ tham gia mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, liên kết sản xuất và phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp”.

Với nền tảng đã đạt được trong năm 2026, cùng những giải pháp đồng bộ và quyết tâm cao, xã Hòa Thắng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương trong giai đoạn mới.

Với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, xã Hòa Thắng xác định tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo theo hướng bền vững, đa chiều, bảo đảm người dân không chỉ thoát nghèo về thu nhập mà còn được nâng cao chất lượng cuộc sống và tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản.