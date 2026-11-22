Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tập trung vào 6 nhóm chính sách nhằm ngăn chặn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá thuộc diện cấm; kiểm soát nguồn cung, hoạt động kinh doanh, trưng bày thuốc lá và hạn chế khả năng tiếp cận các sản phẩm này. Các quy định hướng tới bảo đảm môi trường không khói thuốc, tăng cường bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và người chưa đủ 18 tuổi.