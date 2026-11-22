Xã Hòa Phú ứng dụng công nghệ nâng tầm sản phẩm làng nghề
Việc ứng dụng nền tảng số để quảng bá sản phẩm làng nghề là hướng đi phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số đang được triển khai sâu rộng. Không chỉ góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, hoạt động này còn giúp giới thiệu hình ảnh điểm đến, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, từng bước kết hợp phát triển làng nghề với du lịch trải nghiệm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-hoa-phu-ung-dung-cong-nghe-nang-tam-san-pham-lang-nghe-246261122154525436.htm