Xã Hòa Phú: Tăng cường quảng bá sản phẩm địa phương trên môi trường số

Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Phú Nguyễn Thị Nga (áo hồng), trong phiên livestream sản phẩm hôm 23-10-2026. Ảnh: Cộng tác viên

Tại phiên livestream (ngày 23- 10), bà Trần Thị Hiền, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hightway cùng với lãnh đạo xã Hòa Phú đã giới thiệu hoạt động, phương thức sản xuất và sản phẩm của công ty. “Các sản phẩm của Công ty như đồ décor nội thất, mô hình lego, vật dụng trang trí bàn làm việc, móc treo, khung ảnh, hộp trái tim và các sản phẩm trang trí khác lâu nay chủ yếu xuất sang thị trường châu Âu. Thông qua phiên livestream vừa qua; dấu hiệu cho thấy dòng sản phẩm này đã bắt đầu thu hút sự quan tâm của giới trẻ, bởi tình đa dạng về kiểu dáng, phù hợp với nhiều phong cách bài trí, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian sống và làm việc, đặc biệt là giới trẻ”, bà Trần Thị Hiền nhận xét.

Sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại Hightway trong phiên livestream hôm 23 -10-2026. Ảnh: Cộng tác viên

Cùng ngày 23-10-2026, UBND xã Hòa Phú còn tổ chức phiên livestream quảng bá, giới thiệu sản phẩm nón lá của cơ sở sản xuất nón lá Nguyễn Thị Hiền (thôn Văn La).

Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Hiền cho biết: Mỗi tháng cơ sở của bà vừa sản xuất, vừa thu gom được khoảng 1500 sản phẩm (bình quân giá mỗi sản phẩm giao động từ 30 đến 150 ngàn đồng). Nghề sản xuất nón ở làng Chuông (xã Thanh Oai) đã nổi tiếng từ lâu, trong khi quy mô xuất của làng nghề nón Văn La vẫn khiêm tốn, số hộ sản xuất chỉ còn tính trên đầu ngón tay. Ngày nay nón lá lại ít người sử dụng, do vậy việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm làng nghề nón lá Văn La rất khó.

Theo Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Hòa Phú Trương Thị Ngư, 2 phiên livestream đã thu hút hàng ngàn lượt người xem và chia sẻ, tạo được sự lan tỏa trên không gian mạng internet.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh vật cảnh xã Hòa Phú Nguyễn Văn Sỹ cho biết, cách đây ít lâu Câu lạc bộ kết hợp với chính quyền xã Hòa Phú cũng tổ chức buổi livestream giới thiệu sản phẩm của các thành viên. Sau đó, một số khách hàng đã đến tìm hiểu và giao lưu sản phẩm (cây cảnh) với các thành viên câu lạc bộ, tuy nhiên số lượng vẫn hạn chế…

Quảng bá sản phẩm làng nghề nón lá Văn La hôm 23-20-2026. Ảnh: Cộng tác viên

Phó Chủ tịch UBND xã Đỗ Xuân Tình thông tin: Trên địa bàn Hòa Phú hiện có 6 làng nghề (mộc điêu khắc, mây tre đan, nón lá…). Để quảng bá sản phẩm của địa phương, UBND xã và các ban ngành đã tổ chức 14 phiên livestream (có lãnh đạo xã trực tiếp tham dự) và đã đưa 20 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, trong đó 7 sản phẩm OCOP, 13 sản phẩm tiềm năng khác, 16/20 sản phẩm đăng bán trên sàn Tiktok, 4/20 sản phẩm đăng bán trên sàn khác.

Vẫn theo Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Đỗ Xuân Tình, thông qua hoạt động livestream , xã Hòa Phú tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động tiếp cận công nghệ, khai thác hiệu quả các nền tảng số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương.