Xã Hòa Phú: Sôi nổi chuẩn bị cho mùa tuyển quân 2027

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hòa Phú cùng các công dân tại lần khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026. Ảnh: Lê Hân

Trung tá Trần Tám Lý, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã cho biết: Năm 2027, tổng số công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ (từ 18-27) trên địa bàn xã Hòa Phú là 2080 người. Trong đó số người đủ điều kiện sơ tuyển là 1154. Xã Hòa Phú sẽ tổ chức khám sơ tuyển sức khoẻ cho tân binh vào đầu tháng 11-2026.

Theo đánh giá của một số phụ huynh có con trong độ tuổi nhập ngũ, mùa tuyển quân năm 2027 sẽ có sự cạnh tranh giữa các “thí sinh” để được vinh dự đứng trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Vũ Xuân Hùng (người đứng) kiểm tra công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026. Ảnh: Lê Hân

Trước đó, ngày 16-10-2026, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Vũ Xuân Hùng đã ban hành kế hoạch, phân công các ban ngành trong xã, phối hợp với đoàn thể từ xã đến thôn trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; nhằm chọn ra những công dân có đủ sức khỏe, trình độ, tư cách đạo đức làm nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2027.

Nam thanh niên xã Hòa Phú trong đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026. Ảnh: Lê Hân

Kế hoạch yêu cầu, nắm chắc tình hình công dân sau khi giao quyết định gọi khám sơ tuyển sức khỏe, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, đưa công dân đến đúng địa điểm, đảm bảo thời gian khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Trong đó, Ban Chỉ huy quân sự xã là Cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã (HĐNVQS), tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch khám sơ tuyển công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu nhà nước giao.

Triển khai kế hoạch, Ban Chỉ huy quân sự - Cơ quan thường trực của HĐNVQS xã Hòa Phú đã tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch khám sơ tuyển công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027. Chủ trì phối hợp với trạm y tế chuẩn bị mọi cơ sở vật chất phục vụ công tác khám sơ tuyển. Chuẩn bị giấy mời, phiếu sức khoẻ, lý lịch nghĩa vụ quân sự, theo dõi khám sơ tuyển đôn đốc công dân đi khám tuyển đảm bảo đủ số lượng, đúng thời gian. Lập hồ sơ lý lịch nghĩa vụ quân sự của công dân sẵn sàng nhập ngũ, trình Chủ tịch HĐNVQS xã phê duyệt.

Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026 tại xã Hòa Phú. Ảnh: Lê Hân

Ngày 15-10 -2026, xã Hòa Phú đã tổ chức họp HĐNVQS, báo cáo kết quả rà soát, phúc tra và nhận thức chính trị, đạo đức, văn hoá của công dân trong diện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ 18 đến 23 -10 -2026 đã phát “Quyết định điều động khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự”. Bắt đầu khám sơ tuyển từ ngày 5 đến 10 -11-2026.