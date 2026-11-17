Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Phú, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trên các lĩnh vực dân sinh, đến nay 3/3 chợ dân sinh và 5 tuyến phố đã thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. UBND xã phối hợp với MTTQ Việt Nam và các ngành tổ chức 15 buổi livestream giới thiệu 10 sản phẩm, dịch vụ; phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ số để hỗ trợ ứng dụng nền tảng số trên địa bàn. Tổ chức 5 buổi hướng dẫn các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và cơ sở sản xuất, kinh doanh tại làng nghề truyền thống cài đặt, kích hoạt và sử dụng nền tảng số.

Qua rà soát, thống kê các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ và cơ sở sản xuất, kinh doanh tại làng nghề truyền thống trên địa bàn, đã hỗ trợ tổng cộng 291 hộ kinh doanh, doanh nghiệp và cơ sở tại làng nghề sử dụng nền tảng số. Các đơn vị cũng phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động người dân tham gia nhóm cộng đồng trên nền tảng iHanoi; phối hợp các cơ sở giáo dục triển khai HanoiCheck.

Một phiên livertream giới thiệu sản phẩm địa phương của xã Hòa Phú. Ảnh: Lê Hân

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Phú Trịnh Thị Lan Anh đánh giá, sau đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, xã Hòa Phú đã hoàn thành 8/8 nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, đó là dù đã thực hiện 14/14 buổi livestream; chưa duy trì tần suất 1 buổi/tuần, hiệu quả kinh tế sau hỗ trợ chuyển đổi số còn thấp…. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế là do địa bàn xã có dân cư phân bố tại nhiều thôn, mức độ tiếp cận công nghệ và kỹ năng số giữa các nhóm dân cư còn khác nhau; một bộ phận người dân chưa hình thành thói quen sử dụng các nền tảng số trong giao tiếp, tiếp nhận thông tin và thực hiện các hoạt động trực tuyến.

Một trong những tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt ở xã Hòa Phú: Ảnh: Trần Thụ

Từ những những tồn tại trên, xã Hòa Phú đã thẳng thắn rút ra các bài học kinh nghiệm trong thời gian tới. Trong đó, người đứng đầu các đơn vị trực tiếp chỉ đạo, giao việc theo nguyên tắc "6 rõ", kiểm điểm tiến độ định kỳ 2 tuần/lần. Đồng thời, phân công đầu mối doanh nghiệp đồng hành theo từng thôn, từng nhóm đối tượng; chuẩn hóa dữ liệu, kiểm chứng kết quả.

Một kinh nghiệm nữa là phát huy vai trò của Tổ chuyển đổi số cộng đồng hỗ trợ "cầm tay chỉ việc". Sau đợt cao điểm, xã Hòa Phú tiếp tục duy trì 14 nhóm cộng đồng thôn, 3 chợ và 5 tuyến phố không dùng tiền mặt, 2 cơ sở sử dụng HanoiCheck. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hỗ trợ chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Hiện nay hầu hết các siêu thị mini, tiệm cà phê ở xã Hòa Phú đều thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Trần Thụ

Vẫn theo Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Phú Trịnh Thị Lan Anh, để hoàn thành các mục tiêu trên, xã Hòa Phú cũng đã kiến nghị UBND thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số theo hướng thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với đó, xây dựng lộ trình thực hiện các nhiệm vụ sau đợt cao điểm 100 ngày, xác định rõ mục tiêu, tiến độ, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Xã cũng đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND thành phố và các đơn vị quản lý hệ thống thông tin tiếp tục rà soát, nâng cấp, tối ưu các phần mềm, nền tảng số dùng chung, bảo đảm hoạt động ổn định, thuận tiện, thống nhất và phù hợp với quy trình xử lý công việc tại cấp xã. Tiếp tục xây dựng, cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số thống nhất, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Quan tâm hỗ trợ hoạt động của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng iHanoi, thanh toán không dùng tiền mặt, giao dịch điện tử an toàn và nhận diện các hình thức lừa đảo trên không gian mạng…