Xã Hòa Phú: Nhiều tuyến phố, chợ dân sinh không dùng tiền mặt

Phó Trưởng phòng Kinh tế Trịnh Thị Lan Anh thông tin: Thực hiện nhóm nhiệm vụ trong đợt cao điểm hỗ trợ chuyển đổi số hoạt động kinh doanh, xã Hòa Phú đã phối hợp với 7 doanh nghiệp công nghệ số (Viettel Hà Nội, BIDV, MISA, VNPT Hà Nội, KiotViet, MoMo, Sapo), để hỗ trợ ứng dụng nền tảng số trên địa bàn. Xã tổ chức 5 buổi hướng dẫn các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại làng nghề truyền thống cài đặt, kích hoạt, sử dụng nền tảng số. Xã hỗ trợ 291 hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở tại làng nghề sử dụng nền tảng số; đưa 20 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, tổ chức 14 buổi livestream giới thiệu sản phẩm, có lãnh đạo UBND xã tham gia.

Vẫn theo bà Trịnh Thị Lan Anh, hiện nay trên địa bàn xã Hòa Phú có 3/3 chợ dân sinh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt (chợ Rồng thôn An Thượng, chợ Sẽ thôn Lễ Khê và chợ Mụ thôn Mỗ Xá) và 5/5 tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt.

Theo khảo sát thực tế, ngoài 3 chợ truyền thống, 5 tuyến đường (nhận thanh toán không dùng tiền mặt), hầu hết cửa hàng tạp hóa, quán giải khát, hiệu sửa xe máy, các hộ kinh doanh quán nhậu, đồ ăn sáng trên địa bàn xã Hòa Phú đều có mã QR cho khách hàng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Chợ Rồng (một trong 3 chợ dân sinh của xã Hòa Phú) thực hiện mua bán không dùng tiền mặt. Ảnh: Trần Thụ

Tổng kết việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND (ngày 14-7-2026 của UBND thành phố Hà Nội) về triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của UBND xã Hòa Phú cho thấy, mức độ tiếp cận công nghệ và kỹ năng số giữa các nhóm dân cư trên địa bàn còn khác nhau. Một bộ phận người dân chưa hình thành thói quen thực hiện các hoạt động trực tuyến. Mặt khác, khu vực sản xuất, kinh doanh của xã Hòa Phú chủ yếu có quy mô hộ gia đình. Một số hộ kinh doanh chưa chủ động thay đổi phương thức hoạt động, ứng dụng nền tảng số vào quảng bá và tiêu thụ sản phẩm…Từ thực tế nói trên, xã Hòa Phú đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành, cơ quan truyền thông và đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng, cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số thống nhất, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời quan tâm hỗ trợ hoạt động của các Tổ chuyển đổi số cộng đồng; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng iHanoi, thanh toán không dùng tiền mặt, giao dịch điện tử an toàn…

Hướng dẫn chuyển đổi số cho người dân ở xã Hòa Phú. Ảnh: Lê Hân

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Đặng Đình Trung (làm nghề sửa chữa xe gắn máy ở thôn Đại Đồng, xã Hòa Phú) cho biết: Cái hay của thanh toán không dùng tiền mặt là nhanh gọn, chính xác đến từng đồng; khi khai báo thuế, cũng minh bạch với cơ quan chức năng. “Hiện nay khoảng 80% khách đến giao dịch với cửa hàng chúng tôi đều thanh toán không dùng tiền mặt. Số còn lại là những giao dịch với số tiền nhỏ lẻ khoảng vài chục ngàn đồng”, anh Trung chia sẻ.

Ngoài 3 chợ truyền thống và 5 tuyến phố không dùng tiền mặt, hiện nay hầu hết cửa hàng tạp hóa, quán giải khát, tiệm sửa xe... trên địa bàn xã Hòa Phú đầu có mã QR để khách hàng chuyển khoản. Ảnh: Trần Thụ

Bà Phạm Thị Sỹ (65 tuổi ở thôn Đại Đồng, xã Hòa Phú) cho biết, bà được nghe nói nhiều về thanh toán không dùng tiền mặt; nhưng với lớp người cao tuổi ở nông thôn, việc tiếp cận với điện thoại thông minh, với internet là rào cản khó vượt qua. “Giờ ai cũng có điện thoại, nhưng phần lớn người già đều sử dụng loại “cục gạch”, chỉ để gọi và nghe, do đó khi cần mua bán gì, chúng tôi vẫn sử dụng tiền mặt”, bà Phạm Thị Sỹ khẳng định.