Phó Trưởng phòng Văn hóa xã Hòa Phú Phạm Thị Mai Hương thông tin, tổng số tuyến đường, ngõ xóm tại xã được chiếu sáng là 112 tuyến. Thời gian qua 14 thôn trên địa bàn thường xuyên duy tu bảo dưỡng, thay thế bóng đèn chiếu sáng (220 bóng), đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự. Số tuyến đường được lắp đặt, bổ sung điện chiếu sáng là 14 tuyến, với tổng kinh phí thực hiện 150 triệu đồng. Các thôn thường xuyên vận động nhân dân duy trì, chăm sóc các tuyến đường hoa, hàng cây; phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh che khuất tầm nhìn, góp phần tạo cảnh quan xanh, thân thiện với môi trường.

Năm 2026, xã Hòa Phú đã trồng mới 5000 cây xanh, duy trì 40 tuyến đường hoa, 4000m2 diện tích khu vực công cộng được chỉnh trang, trồng cây. UBND xã chỉ đạo các thôn tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, tập trung làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu vực công cộng, nhà văn hóa, các điểm tập kết rác thải. Tổ chức thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, mương thoát nước; xử lý các điểm tồn đọng rác thải, hạn chế phát sinh ô nhiễm môi trường.

Một góc xã Hòa Phú hôm nay. Ảnh: Trần Thụ

Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn, bỏ rác đúng thời gian, đúng địa điểm; không đổ rác, phế thải xây dựng bừa bãi; tổ chức 20 buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường với 45.000 lượt người tham gia, đã thu gom khoảng 400 tấn rác và xử lý 3 điểm tồn đọng rác thải.

UBND xã đã tổ chức sơn kẻ vạch vỉa hè, lề đường tại các khu vực người dân thường bày bán hàng gây ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm gồm: khu Chợ Sẽ (thôn Lễ Khê), khu đầu cầu Hạ Dục (thôn Hạ Dục), khu Chợ Rồng (thôn An Thượng), khu Cầu Hàng (thôn Võ Lao), khu đầu cầu Văn Phương (thôn Văn La), với tổng chiều dài khoảng 800m.

Các thôn tập trung chỉnh trang cảnh quan khu dân cư, đường làng, ngõ xóm; vệ sinh, sắp xếp khu vực công cộng; bóc xóa quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; phát quang cây cỏ, bụi rậm và xử lý các khu vực mất mỹ quan. UBND xã đã vận động các hộ gia đình chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên, tường rào; không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn cảnh quan chung. Đoàn Thanh niên xã Hòa Phú thực hiện vẽ tranh tường bích họa trên tuyến đường khu vực thôn Đại Đồng.

Đường làng ngõ xóm ở Hòa Phú được mỏ rộng. Ảnh: Trần Thụ

Trò chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thủy (thôn Đại Đồng) nói: Từ khi con đường liên xã Quảng Bị - chợ Rồng xã Hòa Phú được hoàn thành, tình hình ô nhiễm bụi đã chấm dứt, người dân chúng tôi thường xuyên quét dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm, nên quang cảnh xóm làng thay đổi rất nhiều so với trước đây…

Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Hữu Thìn khẳng định, phong trào “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” xã Hòa Phú luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, và sự tham gia thường xuyên của hệ thống đoàn thể, chi bộ, Ban công tác Mặt trận và người dân các thôn. Tuy nhiên do địa bàn rộng, dân cư đông, nên mỗi ngày phát sinh 20 tấn rác sinh hoạt; đường ngõ xóm lại nhỏ khiến xe chuyên dụng khó tiếp cận; điểm tập kết còn thiếu hạ tầng, quỹ đất và nguồn kinh phí hạn chế… “Thời gian tới xã Hòa Phú sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên toàn địa bàn. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và thực hiện nếp sống văn minh.

Duy trì tổ chức tổng vệ sinh môi trường định kỳ; tập trung xử lý các điểm tồn đọng rác thải, khu vực ô nhiễm, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy và hệ thống thoát nước.

Tiếp tục rà soát, sửa chữa, bổ sung hệ thống điện chiếu sáng tại các tuyến đường, ngõ xóm; vận động nhân dân cùng tham gia quản lý, duy trì hệ thống chiếu sáng. Đẩy mạnh việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, đường hoa; xây dựng và nhân rộng các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vứt rác, đổ chất thải không đúng nơi quy định; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng vệ sinh môi trường.

Diện mạo nông thôn ở Hòa Phú ngày một thay đổi khi các dự án giao thông hoàn thành. Ảnh: Trần Thụ

“Để quê hương luôn “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, UBND xã Hòa Phú kiến nghị UBND thành phố và các sở, ngành quan tâm hỗ trợ nguồn lực, kinh phí để xã tiếp tục đầu tư, duy trì hệ thống chiếu sáng, cây xanh, đường hoa, chỉnh trang cảnh quan môi trường. Hướng dẫn địa phương phân loại rác tại nguồn, kiểm soát ô nhiễm không khí; xem xét hỗ trợ nguồn lực cải tạo điểm tập kết rác, công tác thu gom và xử lý rác thải, chiếu sáng, thoát nước và công trình cảnh quan theo quy định”, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Hữu Thìn chia sẻ.