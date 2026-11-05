Xã Hòa Phú: Làng nghề tìm hướng phát triển dựa trên nền tảng số

Ông Trần Văn Trung (nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ – nay thuộc xã Hòa Phú) cho biết, làng nghề mộc điêu khắc thôn Phụ Chính đã có truyền thống nhiều đời. Trước đây gần như cả làng đều làm nghề mộc điêu khắc, dân làng tổ chức giỗ tổ nghề vào 24/8 (âm lịch). Đến nay, do nhu cầu xã hội, nghề mộc điêu khắc ở thôn Phụ Chính cũng dần bị thu hẹp, hiện chỉ còn trên dưới 20 hộ theo đuổi nghề.

“Thời còn tỉnh Hà Tây, xã Hòa Chính lúc đó đã thành lập Chi hội làng nghề hoạt động rất quy củ. Hàng năm chi hội trưởng làng nghề được hưởng phụ cấp như Chi hội trưởng hội nông dân. Năm 2024, xã Hòa Chính đã lập hồ sơ xin thành phố công nhận làng nghề mộc điêu khắc Phụ Chính là làng nghề truyền thống. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, việc này đã bị tạm dừng”, ông Trung cho biết tiếp.

Giới thiệu sản phẩm mộc điêu khắc truyền thống thôn Phụ Chính, xã Hòa Phú trong một phiên livestream. Ảnh: Lê Hân

Nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Phú huyện Chương Mỹ cũ (nay là xã Hòa Phú) Phạm Văn Hải thông tin thêm: Trên địa bàn xã Đồng Phú trước đây có 2 làng làm nghề mây tre giang (thôn Hòa Xá và thôn Hạ Dục). Tuy nhiên nghề mây tre giang ở 2 thôn nói trên chưa thể xem là truyền thống, vì mới được các nghệ nhân ở thôn Phú Vinh (xã Phú Nghĩa) truyền dạy khoảng vài chục năm trở lại đây. Hiện nay hầu hết các hộ theo nghề mây tre giang ở 2 thôn Hòa Xá và Hạ Dục đều gia công sản phẩm cho các doanh nghiệp mây tre đan ở Phú Nghĩa…

Bà Nguyễn Thị Hiền (chủ cơ sở sản xuất nón lá ở thôn Văn La ) cho biết, mỗi tháng cơ sở của bà vừa sản xuất, vừa thu gom được khoảng 1500 sản phẩm (bình quân giá mỗi sản phẩm từ 30 đến 150 nghìn đồng). Nếu như nghề sản xuất nón ở làng Chuông (xã Thanh Oai) đã nổi tiếng từ lâu, thì quy mô sản xuất của làng nghề nón Văn La lại rất khiêm tốn, số hộ sản xuất chỉ còn tính trên đầu ngón tay. "Ngày nay nón lá lại ít người sử dụng, do vậy việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm làng nghề nón lá Văn La rất khó", bà Nguyễn Thị Hiền nói tiếp.

Giới thiệu quy trình sản xuất nón lá thôn Văn La trong 1 phiên livertream của xã Hòa Phú. Ảnh: Lê Hân

Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Phú Trịnh Thị Lan Anh thông tin: Trên địa bàn Hòa Phú hiện có 6 làng nghề (mộc điêu khắc, mây tre giang, nón lá, thêu). Thời gian qua, để quảng bá sản phẩm của địa phương, UBND xã Hòa Phú và các ban ngành đã tổ chức 14 phiên livestream (có lãnh đạo xã trực tiếp tham dự) và đã đưa 20 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, trong đó 7 sản phẩm OCOP, 13 sản phẩm tiềm năng khác, 16/20 sản phẩm đăng bán trên sàn Tiktok, 4/20 sản phẩm đăng bán trên sàn khác.

Nón lá, một trong 6 sản phẩm làng nghề của xã Hòa Phú: Ảnh: Lê Hân

“Để nghề truyền thống phát triển, trong tương lai xã Hòa Phú cần có quỹ đất dành riêng cho làng nghề, các hộ dân cần đầu tư vốn, các nghệ nhân cần truyền kinh nghiệm cho lớp trẻ, và quan trọng là phải tìm được thị trường ổn định cho đầu ra của sản phẩm làng nghề”, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hòa Phú Trịnh Thị Lan Anh nói tiếp.

Vẫn theo bà Trịnh Thị Lan Anh, trong thời gian tới, xã Hòa Phú tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ động tiếp cận công nghệ, khai thác hiệu quả các nền tảng số trong quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực phát triển kinh tế địa phương, đồng thời đây cũng là giải pháp để phát triển quy mô, lợi thế của các làng nghề hiện nay.