Xã Hoà Phú kiểm tra công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục công lập
Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giáo dục, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 và tình hình thực tế tại địa phương, UBND xã Hòa Phú kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và công tác quản lý tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn xã.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-hoa-phu-kiem-tra-cong-tac-quan-ly-tai-cac-co-so-giao-duc-cong-lap-246261110212321031.htm