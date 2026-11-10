Xã Hoà Phú kiểm tra công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục công lập

Bỏ quỹ phụ huynh để giảm gánh nặng cho cha mẹ học sinh là chủ trương được nhiều người đồng tình. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều giáo viên, nếu muốn chủ trương này thực sự đi vào cuộc sống, nhà trường cũng cần mạnh dạn cắt giảm những hoạt động hình thức, thi đua tốn kém.