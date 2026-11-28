Cơ sở sản xuất nem Út Thẳng luôn chú trọng khâu đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Không khí sản xuất tại Hộ kinh doanh Thanh Thanh Thúy 2 bắt đầu nhộn nhịp để cung ứng sản phẩm cốm cho mùa Tết Nguyên đán. Theo đó, ngay từ đầu tháng 10, đơn vị đã chủ động nguồn nguyên vật liệu. Không chỉ tập trung vào chất lượng, đơn vị còn đầu tư vào dây chuyền công nghệ sản xuất.

Ông Phan Văn Kiên, chủ Hộ kinh doanh Thanh Thanh Thúy 2, chia sẻ: “Hiện sản lượng cốm sản xuất tăng so với ngày thường 30%. Sản phẩm của đơn vị gồm: Cốm gạo truyền thống, cốm gạo lá dứa, cốm bắp… Năm nay, đơn vị bán sản phẩm nhiều hơn. Mỗi năm, mình phải làm ra sản phẩm mới để thu hút người tiêu dùng.

Dịp cuối năm, cơ sở tuyển thêm nhân công và tăng ca đến 8 - 9 giờ đêm để đủ hàng giao cho các nhà phân phối tại tỉnh An Giang, TP. Hồ Chí Minh…”.

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Hòa Long hiện cũng đẩy mạnh sản xuất mùa tết với sản phẩm Trà gạo lứt đậu đen cỏ ngọt. Năm nay, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Hòa Long đẩy mạnh cung ứng sỉ cho các đối tác, đồng thời phát triển thêm sản phẩm đóng gói, mang thương hiệu riêng để mở rộng thị trường.

Anh Lê Long Hồ, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hòa Long, chia sẻ: “Thời điểm này, đơn vị bắt đầu tăng sản xuất nhằm cung ứng tốt cho thị trường Tết Nguyên đán. Chúng tôi luôn chú trọng khâu chất lượng và mẫu mã sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng”.

Ông Lê Ngọc Thẳng, chủ Cơ sở sản xuất nem Út Thẳng (xã Hòa Long) cho biết, đơn vị luôn chú trọng chuẩn hóa quy trình sản xuất thông qua việc đầu tư nhà xưởng đạt tiêu chuẩn và tích cực tham gia Chương trình OCOP. Đến nay, cơ sở có 4 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao gồm: Nem chua, nem chua tỏi ớt, bì, chả lụa.

Đặc biệt, Cơ sở sản xuất nem Út Thẳng đã đầu tư hệ thống máy móc thiết bị đáp ứng tốt việc sản xuất nem, bì, chả lụa theo đúng quy chuẩn.

“Trong dịp tết, lượng hàng dự kiến tăng gấp 4-5 lần nên chúng tôi cũng chủ động nguồn nguyên vật liệu. Dù giá đầu vào có tăng nhưng sản phẩm của cơ sở vẫn giữ nguyên. Thời gian tới, tôi tiếp tục đầu tư mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm bắt mắt và phù hợp với thị hiếu khách hàng”.

Theo UBND xã Hòa Long, cuối năm là thời điểm các chủ thể OCOP, sản phẩm đặc trưng đẩy mạnh sản xuất, thay đổi về mẫu mã để làm hài lòng khách hàng, người tiêu dùng.

Thời gian qua, thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)”, các ngành, các cấp trên địa bàn xã Hòa Long tập trung xây dựng các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương.

Trong đó, xã tập trung hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh để phát triển sản phẩm hàng hóa gắn với chuỗi giá trị, góp phần mở ra nhiều cơ hội liên kết trong xây dựng chuỗi sản xuất nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn theo hướng bền vững.

Địa phương cũng tập trung nguồn lực, động viên chủ thể, hộ kinh doanh, hợp tác xã chú trọng đầu tư cải tiến quy trình sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm...

Phát huy lợi thế về sản xuất nông nghiệp, hệ thống chợ và sản phẩm đặc trưng, xã quan tâm phát triển thương mại, dịch vụ, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Hiện xã duy trì 15 sản phẩm OCOP đạt 3 - 4 sao và đã đề nghị tỉnh đánh giá, công nhận thêm 9 sản phẩm mới.

Trong thời gian tới, UBND xã Hòa Long tiếp tục triển khai Chương trình OCOP gắn với các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, xã và các chủ thể rà soát các sản phẩm tiềm năng như: Sản phẩm mứt atiso đỏ, sản phẩm rượu cà na, sản phẩm trà gạo lứt... để đăng ký tham gia đánh giá, nâng hạng sản phẩm OCOP năm 2027.