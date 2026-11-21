Ấp 1 tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại các Ngày hội trên toàn xã Hòa Long, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) và ý nghĩa lịch sử của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Đồng thời, người dân được thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của ấp, khu dân cư; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế; xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu; mô hình gìn giữ an ninh trật tự...

Trong năm qua, Nhân dân trên địa bàn Ấp 1 luôn đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tham gia thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động.

Trong năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ ấp, sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, sự phối hợp của Trưởng ban nhân dân ấp, các chi hội, đoàn thể và sự đồng tình hưởng ứng của Nhân dân, công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn ấp đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, Ban Công tác Mặt trận Ấp 1 phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động. Nội dung, hình thức tuyên truyền từng bước được đổi mới, gắn với những vấn đề thiết thực trong đời sống Nhân dân.

Sự phối hợp giữa Ban Công tác Mặt trận với Trưởng ban nhân dân ấp, các chi hội, đoàn thể và Tổ Nhân dân tự quản ngày càng được quan tâm.

Qua đó, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư được phát huy, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đồng thuận xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc.

Ông Phan Văn Bảy, Chi hội Nông dân Ấp 1, cho biết: “Thời gian qua, người dân trên địa bàn Ấp 1 luôn đoàn kết, phát huy tình làng nghĩa xóm, hăng say thi đua lao động, sản xuất, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế”.

Đồng chí Trần Trung Nghĩa, Bí thư Chi bộ Ấp 1 chia sẻ: “Thời gian qua, người dân trong Ấp 1 phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư.

Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Nhân dân tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; thực hiện tốt quyền làm chủ, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và các hoạt động tại địa phương…”.

Đồng chí Đỗ Thị Kim Cúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Long, cho biết, thời gian tới, các cấp ủy đảng, MTTQ Việt Nam xã tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thường xuyên gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Đồng thời, phát huy dân chủ, vai trò tự quản và sự tham gia giám sát của cộng đồng. Những công trình, phần việc liên quan trực tiếp đến người dân phải được công khai, bàn bạc và tổ chức thực hiện trên cơ sở đồng thuận.

Song song đó là tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chăm lo an sinh xã hội; vận động Nhân dân ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường; tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả kinh tế hộ, hợp tác xã, tổ hợp tác.

Cùng với đó là tiếp tục chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người yếu thế, tạo sinh kế, giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống…