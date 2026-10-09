Xã Hòa Long: Khánh thành và khởi công 3 cầu nông thôn

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành cầu Hy Vọng 471 (cầu Kênh 10 Thước).

Cầu khởi công là cầu Hy Vọng 473 (cầu Út Hận) ở ấp Long Định, có chiều dài 36 m, rộng 4 m, kinh phí xây dựng trên 686 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy vọng hỗ trợ 150 triệu đồng, phần còn lại do người dân và mạnh thường quân trong, ngoài địa phương đóng góp.

Đại diện Quỹ Hy Vọng trao tặng kinh phí xây dựng các công trình trên địa bàn xã Hòa Long.

2 cầu khánh thành gồm: Cầu Hy Vọng 471 (cầu kênh 10 Thước) ở ấp 1, cầu Hy Vọng 472 (cầu Út Chu) ở ấp Long Thành A; có chiều dài lần lượt là 24 m và 28 m, mặt cầu rộng 3,5 m.

Kinh phí xây dựng 2 cầu dự kiến khoảng 620 triệu đồng; trong đó Quỹ Hy vọng hỗ trợ 230 triệu đồng, phần còn lại người dân trong và ngoài địa phương đóng góp cùng ngày công xây dựng của Đội thiện nguyện cầu đường xã Hòa Long.