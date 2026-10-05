Xã Hòa Long: Cơ hội phát triển trong thời kỳ mới

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã Hòa Long luôn quan tâm hỗ trợ các chính sách cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Qua hồ sơ, tư liệu lịch sử và những chứng cứ được sưu tầm, có thể thấy vùng đất Hòa Long hôm nay được hình thành từ các địa bàn: Hòa Long, Long Hậu, Long Thắng và thị trấn Lai Vung trước đây. Các địa bàn này từng giữ vị trí quan trọng trong hoạt động của cách mạng.

Trong hai cuộc kháng chiến, nơi đây từng là địa bàn cán bộ cấp Khu ủy, Xứ ủy, các cơ quan, đơn vị và Lực lượng vũ trang về đứng chân, làm việc, chỉ đạo phong trào; là tuyến giao liên, trung chuyển, tiếp tế giữa các khu vực; là nơi đóng quân, huấn luyện, tập kết lực lượng và có những cơ sở phục vụ việc bảo quản, sửa chữa, chế tạo vũ khí cho cách mạng.

Đặc biệt, phong trào cách mạng ở đây được xây dựng khá sớm, Chi bộ Long Hậu được thành lập từ tháng 9-1945; trong kháng chiến chống Mỹ, Hòa Long tiếp tục xây dựng nhiều cơ sở cách mạng, lực lượng du kích, binh vận, nội tuyến và vận động Nhân dân tham gia bảo vệ cách mạng.

Phát biểu tại Lễ công bố Hòa Long đạt xã An toàn khu vừa qua, đồng chí Nguyễn Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cho biết: “Việc công nhận Hòa Long là xã An toàn khu ghi nhận với những đóng góp của vùng đất và con người Hòa Long trong lịch sử cách mạng.

Những sự kiện, con người, địa danh từng được lưu giữ trong ký ức của các thế hệ hôm nay tiếp tục được nghiên cứu, xác minh và ghi nhận bằng hồ sơ, tư liệu và quyết định của Nhà nước...”.

Những thành tích đó được ghi dấu bằng sự hy sinh của 217 liệt sĩ, 27 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý; trong đó Long Hậu, nay thuộc xã Hòa Long được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 2005… Những con số là những câu chuyện về sự hy sinh và lòng yêu nước.

Có những người trực tiếp cầm súng chiến đấu, có rất nhiều người dân bình dị âm thầm nuôi giấu cán bộ, giữ bí mật, đào hầm trong nhà, trong vườn, làm giao liên, binh vận, tôn giáo vận, tiếp tế lương thực, cung cấp thông tin, cho con em tham gia cách mạng…

Điểm nổi bật trong chính sách ưu đãi dành cho địa phương là việc hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế và hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi theo luật định. Đây là chính sách nhân văn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân địa phương có nhiều đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chị Lê Thị Thu Ngân, người dân ngụ Ấp 3, xã Hòa Long xúc động khi biết được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ chi phí bảo hiểm y tế. “Gia đình tôi có 3 người, ba mẹ hơn 70 tuổi, hằng năm, tôi phải tốn nhiều chi phí để mua bảo hiểm y tế. Hôm nay, quê hương Hòa Long đạt xã An toàn khu, người dân địa phương được hỗ trợ bảo hiểm y tế, chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương”.

Đồng chí Võ Phú Cường, Bí thư Chi bộ ấp 3, xã Hòa Long chia sẻ: “Toàn Ấp 3 có khoảng 4.000 nhân khẩu, hiện tại thực hiện tích hợp bảo hiểm y tế cho khoảng 60% - 70% dân số ấp. Đối với người dân chưa thực hiện, cán bộ ấp thông tin đến từng hộ để đăng ký đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế và kịp thời lập danh sách đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân”.

Đồng chí Huỳnh Minh Thức, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Long cho biết: “Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Hòa Long tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử của quê hương. Trong đó, quan tâm sưu tầm, bảo tồn, số hóa tư liệu, hình ảnh, hiện vật và ký ức của các nhân chứng; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và thế hệ trẻ. Quan tâm các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách và các chính sách liên quan đến xã An toàn khu sẽ được thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, công khai và kịp thời.