Xã Hòa Lạc: Xử lý 75 cơ sở vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và PCCC

Lực lượng chức năng xã Hòa Lạc đã lập danh sách 75 cơ sở có dấu hiệu vi phạm cần kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: Đức Hùng

Thực hiện đợt cao điểm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và an toàn PCCC, Đảng ủy, UBND xã Hòa Lạc đã chỉ đạo thành lập hai tổ công tác chuyên trách trực tiếp xuống cơ sở. Qua quá trình rà soát tổng thể các loại hình thuộc diện quản lý, lực lượng chức năng đã lập danh sách 75 cơ sở có dấu hiệu vi phạm cần kiểm tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hiện tại, các tổ công tác đã kiểm tra 57 cơ sở, bao gồm 47 nhà trọ và 10 kho, xưởng sản xuất, dịch vụ. Kết quả phân loại hành vi vi phạm cho thấy bức tranh thực trạng tại địa bàn còn nhiều phức tạp. Trong đó, có tới 48 cơ sở vi phạm đồng thời cả hai lĩnh vực trật tự xây dựng và PCCC, chiếm tỷ lệ áp đảo và tập trung chủ yếu ở các nhà trọ kết hợp kinh doanh cùng nhà xưởng cơi nới trái phép. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 6 cơ sở vi phạm chuyên biệt về trật tự xây dựng, 2 cơ sở vi phạm đồng thời về đất đai và trật tự xây dựng, cùng 1 cơ sở vi phạm các điều kiện quy định về PCCC.

Trên cơ sở hồ sơ kiểm tra thực tế do các tổ công tác thiết lập, xã Hòa Lạc kiên quyết áp dụng các chế tài nghiêm khắc để ngăn chặn rủi ro. Liên quan đến công tác PCCC, UBND xã Hòa Lạc đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với 33 trường hợp không bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, nổ, tiềm ẩn nguy cơ cao về hỏa hoạn. Trong lĩnh vực trật tự xây dựng, UBND xã đã ban hành 45 quyết định cưỡng chế đối với các công trình vi phạm, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng trái phép, sai phép. Song song với đó, địa phương cũng tiến hành thủ tục ngừng cấp điện đối với 5 xưởng và ra thông báo yêu cầu dừng hoạt động đối với 8 kho, xưởng không đủ điều kiện pháp lý.

Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng, lãnh đạo xã cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại như tiến độ xử lý một số vụ việc đôi lúc còn chậm; công tác theo dõi, kiểm đếm kết quả tự khắc phục của người dân và hoạt động hậu kiểm sau xử lý đôi khi chưa được thực hiện đồng bộ, sát sao.

Để khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ, xã Hòa Lạc đã đặt ra các mốc tiến độ cấp bách và quán triệt tư tưởng tuyệt đối không coi việc lập biên bản, ban hành quyết định hay ký cam kết là đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cụ thể, trước ngày 20/11/2026, địa phương phải hoàn thành toàn bộ công tác kiểm tra, xác minh hiện trạng đối với 18 cơ sở còn lại trong danh sách tổng rà soát. Tiếp đó, trước ngày 25/11/2026, các bộ phận chuyên môn phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ pháp lý, phương án và lộ trình xử lý dứt điểm cho cả 75 cơ sở vi phạm, bảo đảm thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ” gồm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ thời gian và rõ hiệu quả.

Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt các mốc thời gian, chính quyền xã cũng tập trung triển khai các mũi nhọn xử lý tại những điểm nóng trên địa bàn.

Các tổ công tác của xã Hòa Lạc tăng cường hậu kiểm, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động liên quan đến PCCC tại từng cơ sở. Ảnh: Đức Hùng

Theo ông Nguyễn Quang Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc: "Địa phương đang khẩn trương kiểm tra, đôn đốc và giám sát tiến độ tự tháo dỡ công trình vi phạm của các hộ dân tại khu vực thôn 7; đồng thời rà soát kỹ lưỡng, đề xuất phương án xử lý dứt điểm đối với hệ thống nhà trọ tại khu Bắc Phú Cát cùng các kho, xưởng đã có thông báo dừng hoạt động, cắt điện, nước nhưng cần theo dõi sát việc chấp hành. Đối với lực lượng Công an xã, đơn vị được giao trực tiếp tăng cường hậu kiểm, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động PCCC tại từng cơ sở, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện tình trạng lén lút hoạt động trở lại hoặc cố tình tái vi phạm".

Toàn bộ quá trình thực thi được gắn chặt với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu UBND xã, các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn, đồng thời chịu sự giám sát thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Sự vào cuộc đồng bộ này nhằm tạo ra chuyển biến thực chất, giữ vững kỷ cương pháp luật và bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn xã Hòa Lạc.