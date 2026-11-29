Tổ công tác kiểm tra, đối chiếu bản đồ hiện trạng nhằm bảo đảm số liệu thu thập được khách quan, trung thực và chính xác. Ảnh: Đức Hùng

Rà soát hiện trạng, bảo đảm cơ sở khoa học cho công tác quy hoạch

Được biết, việc triển khai rà soát hiện trạng đất đai tại khu vực dải cây xanh rộng 19,4ha giáp đại lộ Thăng Long là bước khảo sát, thu thập thông tin và tổng hợp dữ liệu ban đầu mang tính chất nền tảng. Hoạt động này giữ vai trò then chốt trong quá trình nghiên cứu, đánh giá toàn diện tính khả thi của dự án thuộc quy hoạch chung Khu công nghệ cao Hòa Lạc, một trong những động lực phát triển khoa học, công nghệ và đô thị vệ tinh trọng điểm ở phía Tây Thủ đô.

Theo lãnh đạo UBND xã Hòa Lạc, công tác rà soát hiện nay được thực hiện bài bản với sự tham gia phối hợp của Phòng Hạ tầng – Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư – Hạ tầng xã, cùng đại diện Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội và đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Địa chính Hà Nội. Trọng tâm của đợt triển khai này là xác lập ranh giới, thống kê chi tiết hiện trạng sử dụng đất một cách khách quan, trung thực và minh bạch.

Bà Trịnh Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc, cùng các bộ phận chuyên môn trực tiếp lắng nghe, giải đáp các kiến nghị của nhân dân thôn 1. Ảnh: Đức Hùng

Chính quyền địa phương cũng khẳng định rõ để nhân dân nắm bắt đầy đủ bản chất công việc: Đây thuần túy là bước khảo sát thực địa phục vụ công tác nghiên cứu quy hoạch, chưa phải là giai đoạn thực hiện kê khai, kiểm đếm tài sản hay lập phương án bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất. Những số liệu, bản đồ hiện trạng thu thập được sau đợt rà soát sẽ là căn cứ khoa học và thực tiễn đặc biệt quan trọng để địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh hoặc phê duyệt các phương án quy hoạch phù hợp với thực tế phát triển của địa phương.

Tạo đồng thuận vì mục tiêu phát triển bền vững

Khu vực rà soát hiện trạng thuộc địa bàn thôn 1, xã Hòa Lạc, nơi đang có khoảng 200 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu sinh sống. Khu dân cư này được hình thành từ năm 1993 theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tây (trước đây). Trải qua chặng đường hơn 30 năm gắn bó, các hộ gia đình đã từng bước ổn định cuộc sống, đầu tư xây dựng nhà cửa và hình thành nên một cộng đồng dân cư bền chặt qua nhiều thế hệ. Chính vì đặc thù lịch sử và dân sinh này, quá trình thu thập dữ liệu thực tế mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, giúp cơ quan quản lý nhà nước nhận diện đầy đủ, thấu đáo những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân trong vùng dự án.

Qua quá trình nắm bắt tình hình cơ sở, các hộ dân thôn 1 bày tỏ mong muốn cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch, đưa khu dân cư hiện hữu ra khỏi phạm vi quy hoạch dải cây xanh 19,4ha để người dân yên tâm an cư, lạc nghiệp. Bên cạnh đó, nhân dân cũng đề nghị các cơ quan chức năng công khai minh bạch toàn bộ hồ sơ pháp lý, cắm mốc ranh giới dự án rõ ràng; xem xét giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, đồng thời có cơ chế bảo đảm thỏa đáng quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chuyển đổi sinh kế trong trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Trước những kiến nghị xác đáng này, chính quyền xã Hòa Lạc và các phòng, ban chuyên môn đã kịp thời giải đáp, làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở kết quả rà soát hiện trạng đất đai và tổng hợp ý kiến từ cơ sở, UBND xã Hòa Lạc cam kết sẽ báo cáo đầy đủ, khách quan với Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo hướng thấu tình đạt lý, đặt lợi ích chính đáng của người dân làm trọng tâm.

Để công tác rà soát bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và độ chính xác cao nhất, UBND xã Hòa Lạc kỳ vọng các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi để lực lượng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ khảo sát thực địa theo đúng quy định của pháp luật. Nhằm tăng cường tính công khai, dân chủ, chính quyền địa phương cũng khuyến khích các hộ dân cử đại diện chủ động liên hệ trực tiếp với UBND xã hoặc Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, cung cấp và tiếp cận đầy đủ các thông tin, tài liệu pháp lý liên quan đến quy hoạch dự án.

Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn và cộng đồng dân cư ngay từ khâu rà soát ban đầu được kỳ vọng sẽ tạo nên nền tảng đồng thuận xã hội vững chắc. Đây là yếu tố then chốt để mọi phương án triển khai dự án dải cây xanh 19,4ha trong thời gian tới bảo đảm tính khả thi cao nhất.