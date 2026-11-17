Tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng qua đấu thầu

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Lạc, năm 2026, đơn vị được giao làm chủ đầu tư 19 dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và dân sinh địa phương. Trong đó, tổng kế hoạch vốn được bố trí cho 15 dự án là 363,253 tỷ đồng.

Với tinh thần chủ động ngay từ đầu năm, tính đến ngày 26-10-2026, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị đạt 209,046 tỷ đồng (tương đương 57,5% kế hoạch). Đáng chú ý, trong 10 tháng qua, công tác lựa chọn nhà thầu đối với 66 gói thầu được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định. Qua đấu thầu cạnh tranh, đơn vị đã tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ đồng, góp phần tối ưu hóa nguồn lực đầu tư của địa phương.

Tuyến đường số 2 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc là một dự án đầu tư công trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ thi công trong sáng 17-11. Ảnh: Đức Hùng

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai các công trình trên địa bàn xã vẫn đối mặt với không ít khó khăn, vướng mắc. Khó khăn lớn nhất hiện nay tập trung ở khâu giải phóng mặt bằng tại một số dự án, kéo theo việc chậm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Ngoài ra, biến động giá nguyên vật liệu xây dựng, vướng mắc trong hoàn thiện hồ sơ các dự án chuyển tiếp cùng sự chênh lệch về năng lực của một số nhà thầu đã tác động trực tiếp đến tiến độ chung. Công tác theo dõi tiến độ chi tiết, đôn đốc giải ngân và hoàn thiện thủ tục quyết toán tại một số hạng mục vẫn bộc lộ hạn chế, cần sớm được khắc phục.

Chương trình làm việc của Đoàn giám sát Thường trực HĐND xã Hòa Lạc với Ban Quản lý dự án và đại diện nhà thầu về việc yêu cầu tăng tốc tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công trong chặng nước rút cuối năm 2026. Ảnh: Đức Hùng

Nhận diện thẳng thắn những bất cập từ cơ sở

Không chỉ kiểm tra hồ sơ, sổ sách, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND xã Hòa Lạc đã trực tiếp khảo sát hiện trường nhiều công trình đang triển khai và các hạng mục hạ tầng dân sinh cấp bách. Qua kiểm tra thực tế, nhiều tồn tại liên quan mật thiết đến đời sống người dân đã được chỉ ra thẳng thắn.

Cụ thể, tại một số tuyến đường giao thông và hệ thống thoát nước, tiến độ thi công còn chậm, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân. Hạ tầng tại một số khu tái định cư chưa đồng bộ, cần sớm hoàn thiện để ổn định đời sống các hộ dân diện di dời. Cùng với đó, tình trạng xuống cấp tại một số nhà văn hóa thôn, cũng như những kiến nghị kéo dài của cử tri liên quan đến chợ dân sinh, hệ thống kênh mương nội đồng và khu vực Ao Sen được đưa vào nội dung giám sát trọng tâm với yêu cầu phải có lộ trình xử lý dứt điểm.

Trước thực tế đó, đại diện các thôn và thành viên Đoàn giám sát kiến nghị chủ đầu tư cần quyết liệt hơn nữa trong việc đôn đốc nhà thầu; tuyệt đối không đánh đổi chất lượng công trình lấy tiến độ; đồng thời khẩn trương hoàn thiện các hạng mục còn dang dở, tránh thi công kéo dài gây bức xúc trong nhân dân.

Rõ người, rõ trách nhiệm, gắn tiến độ với thời hạn khắc phục

Giải trình và tiếp thu các ý kiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Lạc Nguyễn Văn Tùng làm rõ từng nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến sự chậm trễ tại một số công trình; đồng thời cam kết sẽ tổng rà soát toàn bộ danh mục dự án. Trong giai đoạn nước rút cuối năm 2026, đơn vị tập trung cao độ cho công tác đôn đốc hiện trường, đẩy nhanh tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán và phối hợp chặt chẽ với các thôn để xử lý dứt điểm những tồn tại dân sinh.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Lạc báo cáo công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán và phối hợp chặt chẽ với các thôn để xử lý dứt điểm những tồn tại dân sinh. Ảnh: Đức Hùng

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư xây dựng cơ bản, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Hòa Lạc Vũ Thị Lệ Quyên – Trưởng Đoàn giám sát yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã rà soát, chuẩn xác hóa toàn bộ số liệu về kế hoạch vốn và kết quả giải ngân của từng dự án. Từ đó, đề ra giải pháp đột phá nhằm khắc phục triệt để tình trạng chậm tiến độ, giải ngân thấp; đặc biệt là đẩy nhanh khâu hoàn thiện hồ sơ pháp lý, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán vốn đầu tư.

Phó Chủ tịch HĐND xã Hòa Lạc, Trưởng Đoàn giám sát Vũ Thị Lệ Quyên phát biểu kết luận chương trình làm việc với các đơn vị liên quan. Ảnh: Đức Hùng

Đối với nhóm kiến nghị của cử tri tại các thôn liên quan đến chợ dân sinh, kênh mương, nhà văn hóa và khu vực Ao Sen, Phó Chủ tịch HĐND xã đề nghị đơn vị phân loại rành mạch: Nội dung nào thuộc thẩm quyền của Ban thì phải chủ động bắt tay xử lý ngay; nội dung nào vượt thẩm quyền cần kịp thời tham mưu, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của xã để đề xuất phương án giải quyết thấu đáo.

Trưởng Đoàn giám sát lưu ý, việc khắc phục các tồn tại, hạn chế sau giám sát không được làm chung chung mà phải gắn với trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân phụ trách và có mốc thời gian hoàn thành rõ ràng. Hoạt động giám sát lần này nhằm siết chặt kỷ cương quản lý vốn đầu tư công, bảo đảm mỗi công trình khi hoàn thành đều phát huy tối đa hiệu quả, tạo diện mạo khang trang và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho địa phương.