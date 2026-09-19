Xã Hòa Lạc: Đảm bảo an toàn PCCC tại trường học
Trường học là nơi tập trung đông người và sử dụng nhiều máy móc, thiết bị trong quá trình dạy và học chính vì vậy rất rễ xảy ra cháy nổ. Bước vào năm học mới, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà trường, tổ chức kiểm tra, rà soát và tăng cường các biện pháp phòng ngừa hỏa hoạn, qua đó nâng cao hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xa-hoa-lac-dam-bao-an-toan-pccc-tai-truong-hoc-418382.htm