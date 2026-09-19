Xã Hòa Lạc: Đảm bảo an toàn PCCC tại trường học

Để quên túi đồ chứa khoảng 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác trên xe buýt, một hành khách vừa may mắn nhận lại đầy đủ tài sản ngay trong ngày, nhờ sự trách nhiệm, tận tâm của lái xe và nhân viên phục vụ của Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco)