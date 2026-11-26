Cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn người dân phân loại rác thải sinh hoạt.

Báo cáo viên Sở Nông nghiệp và Môi trường phổ biến các quy định, hướng dẫn phương pháp thực hiện, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu về môi trường trong xây dựng nông thôn mới; trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong công tác bảo vệ môi trường.

Các đại biểu được hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải; thực hiện các biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh; chỉnh trang cảnh quan khu dân cư, xây dựng môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí môi trường phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong gìn giữ môi trường; từng bước khắc phục những hạn chế, góp phần đưa xã Hòa An đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2027.