Tham gia chương trình, người dân được hỗ trợ, cung ứng giống khoai tây Marabel F1 với giá ưu đãi 15 nghìn đồng/kg; được hướng dẫn kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản; sản phẩm khoai tây sau thu hoạch được hợp tác xã thu mua theo thỏa thuận.

Người dân xã Hòa An nhận khoai tây giống theo chương trình liên kết phát triển sản xuất khoai tây gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Khoai tây Marabel là giống có bản quyền nguồn gốc từ Đức, có khả năng thích ứng tốt, kháng được nhiều loại vi rút. Cây có thời gian sinh trưởng và phát triển khoảng 85 - 90 ngày, năng suất ước đạt 160 tạ/ha, sản lượng ước đạt 16 tấn/ha. Củ khoai có vỏ màu vàng nhẵn, mắt củ nông, ruột màu vàng đậm bắt mắt và hợp thị hiếu tiêu dùng. Thịt khoai thơm bở, vị đậm đà, hàm lượng chất khô cao, phù hợp với ăn tươi và chế biến thương mại.

Chương trình liên kết sản xuất khoai tây góp phần giúp người dân chủ động nguồn giống, giảm chi phí đầu tư, tiếp cận với quy trình sản xuất tiên tiến; tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tăng thu nhập trên cùng đơn vị diện tích.

Thông qua mô hình liên kết, xã Hòa An hướng tới hình thành vùng sản xuất khoai tây tập trung, bảo đảm đầu ra ổn định cho sản phẩm, từng bước nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp.