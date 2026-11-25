Lãnh đạo xã Hòa An trao sổ tiết kiệm mở tại Ngân hàng Chính sách xã hội cho các khách hàng.

Tuần lễ gửi tiền tiết kiệm, chung tay vì người nghèo năm 2026 diễn ra từ ngày 13/11 - 15/12. Chương trình vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân tham gia gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Mỗi tổ chức, cá nhân tham gia mở sổ tiết kiệm với số tiền tối thiểu 2 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 3 tháng trở lên.

Nguồn vốn huy động sẽ góp phần bổ sung nguồn lực cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn. Hoạt động cũng góp phần lan tỏa phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Ngay tại lễ phát động, lãnh đạo xã cùng đông đảo hội viên các tổ chức đoàn thể tham gia mở sổ tiết kiệm tại điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội xã. Tính đến 11 giờ cùng ngày, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đã gửi tiết kiệm với tổng số tiền 640 triệu đồng, trong đó, 575 triệu đồng gửi trực tiếp tại điểm giao dịch và 65 triệu đồng gửi qua ứng dụng SmartBanking.