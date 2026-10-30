Xã Hòa An ký kết quy chế phối hợp bảo vệ, phát triển rừng

Xã Hòa An có 5.361,6 ha diện tích có rừng, gồm 4.956,23 ha rừng tự nhiên và 405,37 ha rừng trồng; diện tích chưa thành rừng 1.657,35 ha. Xã lựa chọn 10 hộ tại xóm Đức Xuân và Đại Tiến 1 xây dựng phương án quản lý rừng bền vững với tổng diện tích 89,76 ha. Tổ chức trồng 200 cây lê tại xóm Ca Rài; các xóm, tổ dân phố trồng 130 cây trám đen, 950 cây ăn quả các loại và 30 cây đào. Diện tích trồng lại rừng sau khai thác đạt 13,2 ha với 26.300 cây keo; trồng thêm 1.000 cây trám đen tại xóm Lam Sơn và Đại Tiến 1.

Đại diện lãnh đạo xã, kiểm lâm khu vực và các xóm ký cam kết quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Việc giao rừng còn vướng mắc do hồ sơ, bản đồ chưa đồng bộ; một số khu vực có tình trạng chồng lấn, tranh chấp cần tiếp tục xác minh, xử lý. 10 tháng đầu năm, không xảy ra cháy rừng; phát hiện, xử lý 4 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tổng số tiền phạt 35,5 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Kiến nghị hỗ trợ giống cây quế và phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm; quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các xóm; tiếp tục đo đạc, xác định rõ ranh giới các diện tích đất rừng đã giao cho người dân, bảo đảm quản lý, khai thác và sử dụng ổn định; tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng và chăn nuôi nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Hội nghị tổ chức ký kết quy chế phối hợp và cam kết bảo vệ, phát triển và phòng cháy, chữa cháy rừng giữa UBND xã với Hạt Kiểm lâm khu vực và các xóm trên địa bàn xã.