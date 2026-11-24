Hiện, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Hòa An có 97 thành viên. Năm 2026, Công an xã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và nhiệm vụ được giao; tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, duy trì chế độ giao ban, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ bảo vệ ANTT tại các xóm. Phối hợp tổ chức 25 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT với 5.523 lượt người tham gia; phát 750 tờ rơi và vận động người dân ký 563 bản cam kết chấp hành các quy định của pháp luật.

Lãnh đạo xã Hòa An trao quyết định thành lập các đội dân phòng.

Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp với lực lượng ANTT tổ chức chương trình tình nguyện “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”, trao tặng quà, áo ấm, chăn ấm và tổ chức nấu ăn cho học sinh; thăm, tặng quà, gạo và một số nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình ông Lưu Văn Dinh, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sinh sống biệt lập trên núi thuộc xóm Bình Lương trị giá 3 triệu đồng; hỗ trợ vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời cho 5 hộ gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Đức Xuân.

Công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp tục được triển khai, kết quả thu hồi 18 khẩu súng, 106 viên đạn quân dụng, 3 vũ khí thô sơ và 2 linh kiện súng; phối hợp kiểm tra 17 lượt, phát hiện và xử phạt 9 vụ với 15 trường hợp vi phạm, tổng số tiền 11 triệu 250 nghìn đồng.

Ngoài ra, phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe, giấy phép lái xe; tham gia tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được huy động và hỗ trợ công tác vận động, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại địa bàn.

Thời gian tới, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an xã, bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phản ánh và hỗ trợ giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, UBND xã Hòa An công bố các quyết định thành lập đội dân phòng tại các xóm trên địa bàn.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Hòa An tặng giấy khen 2 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2026.