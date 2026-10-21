Xã Hòa An hơn 10,3 ha lúa mùa bị rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu đục thân gây hại

Qua thống kê, toàn xã Hòa An có 10,387 ha lúa mùa bị thiệt hại do rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu đục thân. Trong đó, 6,508 ha bị thiệt hại từ 30% đến dưới 70% và 3,879 ha bị thiệt hại từ 70% trở lên. Diện tích lúa bị sâu bệnh gây hại tập trung tại các thôn: Nà Bưa, Nà Tẻng, Thanh Bình, An Bình, Hồng Việt, Lam Sơn, Đại Tiến 2, Nà Mò, Bình Lương, Thạch Lâm và Bình Long.

Nhiều diện tích lúa mùa tại thôn Nà Bưa, xã Hòa An có nguy cơ mất trắng do bị rầy nâu, rầy lưng trắng và sâu đục thân gây hại.

Trước tình hình trên, xã Hòa An chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với trưởng các thôn tăng cường kiểm tra, rà soát diện tích lúa bị sâu bệnh gây hại; hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp phòng trừ phù hợp, tập trung xử lý những diện tích bị nhiễm nặng, hạn chế sâu bệnh lây lan trên diện rộng; đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng, theo dõi diễn biến của các loại sâu bệnh để kịp thời phát hiện và có biện pháp xử lý hiệu quả.

Bên cạnh đó, xã vận động người dân chủ động chăm sóc, bảo vệ những diện tích lúa còn khả năng phục hồi; tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại đối với những diện tích bị ảnh hưởng nặng để có phương án xử lý phù hợp. Đối với những diện tích lúa đã chín, người dân được khuyến cáo tranh thủ thời tiết thuận lợi để thu hoạch kịp thời, hạn chế nguy cơ thiệt hại gia tăng do sâu bệnh và các yếu tố thời tiết bất lợi, góp phần bảo vệ năng suất, sản lượng lúa mùa và giảm thiểu thiệt hại cho người nông dân.