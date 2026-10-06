Xã Hòa An chấn chỉnh tình trạng chó thả rông

UBND xã Hòa An ban hành Công văn số 828/UBND-VHXH về việc tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh tình trạng chó thả rông trên địa bàn xã.

Theo đó, UBND xã yêu cầu các hộ nuôi chó thực hiện quản lý vật nuôi trong khuôn viên gia đình, không để chó tự do chạy ra đường, khu dân cư và nơi công cộng. Khi đưa chó ra ngoài phải có người dắt, sử dụng dây xích phù hợp; chủ động tiêm phòng bệnh dại, không để chó phóng uế tại đường, khu vui chơi và khu vực sinh hoạt chung.

Công an xã được giao tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, xác minh, xử lý hoặc tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm; hướng dẫn các xóm thành lập tổ, đội tuần tra, bắt giữ và xử lý chó thả rông, chó cắn người hoặc gây mất an toàn theo quy định.

UBND xã cũng đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh vận động nhân dân chấp hành quy định về quản lý chó nuôi; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử và các kênh mạng xã hội. Các xóm thường xuyên nắm tình hình, kịp thời phản ánh trường hợp chó thả rông gây mất an toàn để xử lý.

Việc UBND xã Hòa An kịp thời ban hành văn bản sau phản ánh cho thấy những ý kiến, kiến nghị từ thực tế đời sống của người dân đã được chính quyền địa phương ghi nhận. Đây cũng là cơ sở để người dân thêm tin tưởng, đồng thời kỳ vọng các biện pháp tuyên truyền, kiểm tra và xử lý sẽ được triển khai thường xuyên, quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét, bảo đảm an toàn, vệ sinh và mỹ quan tại khu dân cư.