Xã hỗ trợ mỗi thôn một con bò để tổ chức bữa cơm ngày Đại đoàn kết

Ngày 27/10, ông Lê Quang Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng cho biết địa phương có chủ trương hỗ trợ mỗi thôn một con bò trị giá 10 triệu đồng để tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết.

Tổng cộng, 9 thôn trên địa bàn xã Hiệp Đức sẽ được hỗ trợ 9 con bò, với tổng kinh phí 90 triệu đồng.

Nguồn kinh phí được huy động từ sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, tăng cường sự gắn kết cộng đồng nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), đồng thời gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Xã Hiệp Đức hỗ trợ mỗi thôn 1 con bò để tổ chức bữa cơm cho ngày Đại đoàn kết. Ảnh: Ngọc Vân

Những năm trước, xã hỗ trợ mỗi thôn 2 triệu đồng để tổ chức ngày hội. Năm nay, địa phương quyết định tăng mức hỗ trợ nhằm tạo điều kiện để người dân cùng nhau tổ chức bữa cơm chung, qua đó thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp của nhân dân sau một năm lao động, sản xuất.

Lãnh đạo xã Hiệp Đức cho biết phương án hỗ trợ bò giúp các thôn chủ động hơn trong việc chuẩn bị thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân tham gia.

Mỗi thôn dự kiến chuẩn bị hơn 10 mâm cỗ và bổ sung các loại thực phẩm khác để thực đơn thêm phong phú, bảo đảm bữa ăn chung diễn ra chu đáo, phù hợp với điều kiện thực tế.

Các thôn cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian và trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua các hoạt động này, địa phương kỳ vọng tạo không gian giao lưu, chia sẻ giữa người dân, góp phần chăm lo đời sống cộng đồng, phát huy tinh thần tương thân tương ái và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.