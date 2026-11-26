Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM làm việc với Trường THCS Hiệp Phước về triển khai chính sách, pháp luật giáo dục và đào tạo.

Đoàn công tác đã khảo sát tình hình cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại Trường Tiểu học Dương Văn Lịch.

Thầy Phạm Hữu Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Văn Lịch, cho biết, năm học 2026-2027, nhà trường xây dựng chương trình giáo dục buổi hai theo hướng đa dạng, linh hoạt, bảo đảm hài hòa các nội dung rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu và tăng cường hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM khảo sát điều kiện cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học Dương Văn Lịch

Tuy nhiên, sau khi Bộ GD-ĐT ban hành Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học (hiệu lực thực hiện từ ngày 15-11-2026), trường đã tạm ngưng một số hoạt động.

"Một số lượng lớn học sinh của trường là con công nhân đang làm việc ở các khu công nghiệp. Thời khóa biểu chính khóa kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút, nhiều phụ huynh không thể sắp xếp thời gian đón con. Vì vậy, trường phải bố trí thêm tiết đọc sách tại thư viện để học sinh tan học vào lúc 16 giờ 10 phút", thầy Phạm Hữu Cường thông tin.

Thầy Phạm Hữu Cường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dương Văn Lịch, báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM

Hiện trường thiếu giáo viên các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, tư vấn tâm lý, hỗ trợ học sinh khuyết tật.

Tương tự, tại Trường THCS Hiệp Phước, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Oanh cho hay, hiện nay tỷ lệ giáo viên/lớp của trường chưa đảm bảo theo quy định, còn thiếu giáo viên ở nhiều môn như Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử - Địa lý, Âm nhạc, Mỹ thuật…

Đoàn công tác khảo sát điều kiện tổ chức phòng y tế tại Trường THCS Hiệp Phước

Về cơ sở vật chất, để đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày cho 100% học sinh, trường phải cải tạo một số phòng chức năng làm phòng học.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, cho biết, xã Hiệp Phước có 5 trường tiểu học nhưng chỉ có 2 trường THCS nên chịu sức ép lớn về giải quyết chỗ học cho người dân.

"Địa phương ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện việc sửa chữa, cải tạo trường lớp, trong đó nhiều dự án cải tạo phòng chức năng làm phòng học nhằm giải quyết nhu cầu về chỗ học cho học sinh. Tính đến tháng 11-2026, có 3 dự án xây dựng mới trường học đã khởi công, dự kiến đưa vào hoạt động từ năm học 2027-2028. Ngoài ra, địa phương có 7 dự án xây dựng trường học thuộc nhóm dự án trung hạn, trong đó có 2 trường THCS.

Riêng đối với nhu cầu tuyển dụng giáo viên, toàn xã còn thiếu 44 giáo viên, 15 nhân viên, nhiều trường hợp ứng viên trúng tuyển nhưng không nhận nhiệm sở. Chúng tôi kiến nghị Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu giảng dạy của các trường học, trong đó đề xuất cơ chế tuyển dụng đặc thù đối với giáo viên các môn nghệ thuật", Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước đề xuất.

Đại diện UBND xã Hiệp Phước trình bày các đề xuất, kiến nghị với đoàn giám sát của của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

PGS.TS Phan Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBMTTQVN TPHCM, chia sẻ khó khăn của địa phương trong việc giải quyết nhu cầu về chỗ học cho người dân trước sức ép của biến động dân cư cơ học do địa bàn có hai khu công nghiệp.

Đoàn công tác cho biết sẽ ghi nhận tất cả kiến nghị của địa phương để tiếp tục làm việc với các sở, ngành, từ đó tham mưu các chính sách phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố. Trong đó, đồng chí Phan Thanh Bình bày tỏ quan tâm đặc biệt đối với yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tổ chức thế nào để phù hợp điều kiện thực tiễn, tránh tạo thêm sức ép hành chính cho các trường học.