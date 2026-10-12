Xã Hiệp Đức cho ý kiến về quy mô đầu tư 3 dự án trọng điểm

Mô hình thiết kế chợ Hiệp Đức. Ảnh: Tư vấn thiết kế

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung xem xét, thảo luận và định hướng các dự án trọng điểm nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông, chỉnh trang không gian trung tâm và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Các dự án này, theo đề xuất của UBND xã bao gồm: Dự án đường từ ngã tư Bến Phà đi cầu Trà Linh đến giáp đường Trường Sơn Đông (ĐH5.HĐ) với tổng mức đầu tư dự kiến 280 tỷ đồng; Dự án chợ Hiệp Đức mức đầu tư dự kiến 50 tỷ đồng và Dự án kè Đền Liệt sĩ với mức đầu tư dự kiến 15 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo xã, đây là những công trình quy mô lớn, tác động trực tiếp đến không gian và dư địa phát triển của xã trong những năm tới. Ban Thường vụ Đảng ủy xác định việc chuẩn bị và triển khai các dự án cần được thực hiện chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm đảm bảo phù hợp quy hoạch, khả năng cân đối nguồn lực và hiệu quả đầu tư.

Đồng thời, xã sẽ tích cực làm việc, tranh thủ và kiên trì vận động các nguồn lực đầu tư từ thành phố, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai khi đủ điều kiện.

Cùng với đó, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần đi trước một bước. Địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng trước khi triển khai thi công.

Việc xem xét, định hướng đầu tư các công trình trọng điểm lần này thể hiện quyết tâm của Đảng ủy xã nhằm tạo dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Qua đó, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong đó phấn đấu đưa Hiệp Đức về đích xã nông thôn mới vào năm 2028.