Xã Hiệp Đức cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (thứ 3, trái sang) kiểm tra dự án cầu Tân Bình và đường tránh quốc lộ 14E qua nội thị, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức (cũ). Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình kiểm tra dự án cầu Tân Bình và đường tránh quốc lộ 14E qua nội thị, thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức (cũ).

Qua kiểm tra, tiến độ thi công dự án còn chậm, cầm chừng, nhiều hạng mục chưa hoàn thành, nhất là phần đường dẫn hai bên cầu. Đến nay, dự án đã giải ngân 29,6/68,3 tỷ đồng, đạt 43,3% nguồn vốn Trung ương kéo dài.

Do không có khả năng giải ngân trong năm, địa phương đề nghị UBND thành phố xem xét điều chỉnh giảm 59 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 của dự án.

Để phát huy hiệu quả đầu tư, địa phương đề xuất tiếp tục triển khai dự án nối dài đường dẫn cầu Tân Bình đến cầu Thanh Niên (từ ĐT615B đến quốc lộ 14E), với tổng mức đầu tư dự kiến 350 tỷ đồng.

Dự án góp phần hình thành hạ tầng khung, mở rộng không gian đô thị về phía tây bắc xã Hiệp Đức, đồng thời giảm áp lực giao thông trên tuyến quốc lộ 14E thông qua việc phân luồng giao thông.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiệp Đức. Ảnh: HỒ QUÂN

Sau khi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiệp Đức về tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, trao đổi về tình hình thu ngân sách, tiến độ giải ngân các nguồn vốn và việc triển khai các dự án.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức Lê Quang Quỳnh cho biết, tính đến ngày 20/10, thu phát sinh kinh tế trên địa bàn xã đạt hơn 35 tỷ đồng, bằng hơn 84,5% dự toán thành phố giao.

Đến ngày 27/10, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn đã giải ngân 93/222 tỷ đồng, đạt 41,6%. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025 chuyển sang đạt tỷ lệ giải ngân 34%, vốn năm 2026 đạt 41,9%; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 72,6%.

Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức Lê Quang Quỳnh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Địa phương phấn đấu giải ngân 100% các nguồn vốn đã phân bổ trong năm 2026 (trừ 59 tỷ đồng thuộc dự án cầu Tân Bình và đường tránh quốc lộ 14E mới được cấp).

Trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kéo dài phải giải ngân chậm nhất ngày 1/12/2026; vốn năm 2026 giải ngân chậm nhất ngày 22/12/2026.

Lãnh đạo xã Hiệp Đức đề xuất thành phố nghiên cứu, đầu tư 3 dự án gồm: đường Võ Nguyên Giáp nối dài đến khu du lịch sinh thái Suối Cái với tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng; đường ven sông kết nối trung tâm xã Hiệp Đức đến thôn Mỹ Lưu với tổng mức đầu tư 170 tỷ đồng; Khu công viên trung tâm xã Hiệp Đức với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình yêu cầu địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của thành phố; trong đó, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án cầu Tân Bình và đường tránh quốc lộ 14E.

Đối với các đề xuất đầu tư hạ tầng của địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất về chủ trương; đồng thời yêu cầu UBND xã Hiệp Đức xây dựng báo cáo đề xuất cụ thể, gửi Sở Xây dựng và Sở Tài chính, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư từng dự án để xem xét bố trí vốn trong giai đoạn phù hợp.