Xã Hiển Khánh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và thanh niên

Đồng chí Phạm Xuân Thao, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiển Khánh phát biểu tại hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026 của địa phương. UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ; kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, sản xuất, kinh doanh được duy trì; công tác thu, chi ngân sách, đầu tư công, quy hoạch, đất đai, GPMB được tập trung thực hiện. Đến ngày 15/9, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 459 tỉ đồng, bằng 84% dự toán; thu ngân sách xã đạt 258 tỉ đồng, bằng 95% dự toán.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Quốc phòng, quân sự được củng cố, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị được tăng cường, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại diện nhân dân nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại.

Tại hội nghị, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, các đại biểu tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn cơ sở liên quan đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, chế độ chính sách đối với cựu chiến binh, an sinh xã hội. Sau sáp nhập thôn xóm, địa bàn hoạt động rất rộng nhưng chế độ phụ cấp đối với chi hội phó, cán bộ hội quần chúng chưa phù hợp. Các đại biểu đề nghị cấp kinh phí hoạt động kịp thời cho ban công tác mặt trận các thôn. Đề nghị nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở sau sáp nhập.

Trên lĩnh vực kinh tế, các ý kiến kiến nghị chuyển đổi diện tích cấy lúa năng suất thấp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; về tình trạng bỏ ruộng hoang. Về công tác môi trường: các đại biểu kiến nghị việc nước thải từ một cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; tăng cường thu gom rác thải sinh hoạt; cải tạo rãnh thoát nước qua khu dân cư.

Đề nghị đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, triển khai tuyến đường giao thông đường trên địa bàn xã; đầu tư nâng cấp tuyến giao thông nội đồng, hệ thống mương thoát nước; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị xem xét, tạo điều kiện cho các hộ dân, nhất là học sinh, sinh viên không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn nguồn vốn ưu đãi.

Tại hội nghị, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đại diện các cơ quan chuyên môn của xã trực tiếp trao đổi, giải đáp làm rõ các ý kiến, kiến nghị của nhân dân; tiếp thu đầy đủ những nội dung thuộc thẩm quyền để chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, tham mưu giải quyết theo quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền, xã tổng hợp, báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

Thông qua hội nghị đối thoại, giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên, người dân trong xã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Hiển Khánh nắm rõ các vấn đề cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân quan tâm, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.