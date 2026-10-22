Xã Hậu Mỹ: Nối nhịp yêu thương, dựng xây mái ấm

Trao Quyết định bàn giao nhà cho gia đình ông Huỳnh Văn Lưu.

Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, một căn nhà kiên cố không chỉ là nơi che mưa, tránh nắng mà còn là điểm tựa để an tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Thấu hiểu điều đó, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hậu Mỹ tích cực phối hợp chính quyền, các tổ chức thành viên và nhà hảo tâm triển khai nhiều hoạt động chăm lo nhà ở cho người nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Căn nhà được xây dựng cho hộ ông Huỳnh Văn Lưu (ấp Hậu Phú 2, xã Hậu Mỹ) với tổng kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng.

Ông Huỳnh Văn Lưu xúc động chia sẻ: “Tôi chân thành cảm ơn chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà. Từ nay, tôi có nơi ở ổn định, an tâm trong cuộc sống. Sự quan tâm, giúp đỡ này là tình cảm quý báu mà tôi luôn trân trọng”.

Không chỉ hỗ trợ xây dựng nhà mới, địa phương còn quan tâm sửa chữa những căn nhà xuống cấp, dột nát, giúp các hộ khó khăn cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Thời gian qua, địa phương đã xây dựng mới 3 căn nhà Đại đoàn kết, với tổng kinh phí 180 triệu đồng do các mạnh thường quân, nhà hảo tâm tài trợ; đồng thời sửa chữa, nâng cấp 2 căn nhà từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của xã.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, xã Hậu Mỹ chú trọng triển khai các giải pháp giảm nghèo, chăm lo đời sống người dân theo hướng sát với hoàn cảnh từng hộ. Các ban, ngành đoàn thể phụ trách, theo dõi và hỗ trợ những trường hợp khó khăn.

Thông qua các việc thăm hỏi, động viên, tìm hiểu nguyên nhân khó khăn, các tổ chức có điều kiện đề xuất giải pháp phù hợp, giúp người dân từng bước tháo gỡ vướng mắc trong cuộc sống.

Xã Hậu Mỹ có 30 hộ nghèo, với 99 nhân khẩu, chiếm 0,33%; 86 hộ cận nghèo, với 325 nhân khẩu, chiếm 0,95%.

So với đầu năm 2025, số hộ nghèo giảm từ 43 hộ xuống còn 30 hộ, số hộ cận nghèo giảm từ 121 hộ xuống còn 86 hộ. Trong năm 2026, địa phương ghi nhận 8 hộ thoát nghèo với 40 nhân khẩu và 40 hộ thoát cận nghèo với 171 nhân khẩu.

Một trong những điểm nổi bật trong công tác an sinh xã hội tại xã Hậu Mỹ là sự chung tay của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân.

Bằng nhiều hình thức vận động, địa phương kết nối nguồn lực để chăm lo cho những trường hợp còn khó khăn, góp phần chia sẻ gánh nặng với người dân và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội.

Trong năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã vận động, tổ chức cấp phát hơn 1.900 phần quà cứu trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các phần quà gồm nhu yếu phẩm, vật phẩm sinh hoạt thiết thực, được tài trợ bởi các mạnh thường quân và nhà hảo tâm.

Để công tác an sinh xã hội đạt hiệu quả lâu dài, địa phương xác định việc chăm lo người nghèo cần được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm và gắn với nhu cầu thực tế.

Hỗ trợ nhà ở giúp người dân có nơi sinh sống ổn định; hỗ trợ vốn vay tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế; thăm hỏi, động viên giúp các gia đình có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hậu Mỹ Đặng Thanh Thoảng cho biết: “Thời gian tới, xã Hậu Mỹ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, diễn ra từ ngày 17-10 đến ngày 18-11-2026.

Cùng với đó, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục được quan tâm nhằm huy động thêm nguồn lực xây dựng, sửa chữa nhà ở và chăm lo đời sống cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn”.

Chăm lo cho người nghèo là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Với tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng của cộng đồng và những giải pháp hỗ trợ phù hợp, xã Hậu Mỹ tiếp tục hướng đến mục tiêu giảm nghèo thực chất, bền vững, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, nghĩa tình.