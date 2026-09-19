Xã Hậu Lộc huy động hơn 130 người gặt lúa giúp dân

Mưa lũ những ngày qua khiến nhiều cánh đồng tại xã Hậu Lộc nhập trong nước. Việc máy gặt lớn không thể di chuyển vào các thửa ruộng bùn lầy, ngập sâu đã đặt nông dân vào tình thế cấp bách: nếu không thu hoạch kịp, toàn bộ diện tích lúa mùa sẽ đổ ngã, mọc mầm và mất trắng.

Đảng ủy, UBND xã Hậu Lộc đã phát động đợt ra quân cao điểm hỗ trợ người dân thu hoạch lúa vụ mùa.

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo xã đã trực tiếp điều phối các tổ công tác xuống từng thửa ruộng.

Đợt cao điểm đã huy động hơn 130 người là lực lượng nòng cốt, gồm cán bộ, công chức UBND xã, lực lượng Quân sự, dân quân tự vệ, Công an, lực lượng an ninh cơ sở và người dân.

Các lực lượng thực hiện gặt tay, thu gom từng bó lúa...

...và vận chuyển lên bờ.

Địa phương phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra cho bà con nông dân.