Xã Hát Môn vinh danh 22 nhà giáo tiêu biểu

Lãnh đạo xã Hát Môn tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Mai Nguyễn

Năm học 2025-2026, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 97% đối với trẻ nhà trẻ và 99,2% đối với trẻ mẫu giáo.

Đối với cấp tiểu học, toàn xã có 5.278/5.295 học sinh hoàn thành chương trình lớp học, đạt 99,68%. Trong đó, 2.063 học sinh hoàn thành xuất sắc và 1.310 học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Ở cấp trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh có kết quả rèn luyện tốt đạt 95,34%; kết quả học tập tốt đạt 37,5%, tăng 4,96% so với năm học trước.

Đáng chú ý, 100% học sinh tham gia xét hoàn thành chương trình trung học cơ sở đã hoàn thành chương trình cấp học; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập đạt 77,32%.

Toàn xã có 319 lượt học sinh đạt giải tại các kỳ thi, cuộc thi ở các cấp, trong đó có 29 giải văn hóa và thể dục thể thao cấp thành phố.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, hệ thống giáo dục công lập trực thuộc xã Hát Môn gồm 9 trường ở 3 cấp học, trong đó có 4 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở.

Toàn xã hiện có 416 lớp với 13.712 học sinh; đội ngũ ngành Giáo dục có 996 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Các thầy cô giáo tham gia tọa đàm về phát triển giáo dục đào tạo. Ảnh: Mai Nguyễn

Bên cạnh những kết quả đạt được, quy mô trường lớp lớn, địa bàn quản lý rộng, nhiều trường có từ 2 đến 4 phân hiệu cũng đặt ra không ít khó khăn trong công tác quản lý, tổ chức dạy và học.

Điều kiện cơ sở vật chất giữa các điểm trường còn chênh lệch; một số phòng học, phòng chức năng xuống cấp, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên ở một số vị trí còn thiếu.

Đây là những vấn đề cần tiếp tục được quan tâm tháo gỡ để bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều giữa các nhà trường.

Tại lễ gặp mặt các đại biểu, nhà giáo tham gia tọa đàm, trao đổi về vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội trong phát triển giáo dục; chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, nâng cao chất lượng dạy và học trên địa bàn.

Xã Hát Môn vinh danh 22 nhà giáo tiêu biểu. Ảnh: Mai Nguyễn

Nhân dịp này, UBND xã Hát Môn đã vinh danh 22 nhà giáo tiêu biểu, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ nhà giáo; động viên để các thầy giáo, cô giáo tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tận tụy với nghề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, xây dựng quê hương Hát Môn ngày càng phát triển.