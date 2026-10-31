Xã Hát Môn trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh

Chương trình thu hút sự tham gia của 98 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng 2.161 học sinh nhà trường.

Học sinh giao lưu, trả lời các tình huống thường gặp; kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn và nhận diện những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn khi tham gia giao thông. Ảnh: HM

Thiếu tá Lý Văn Tuấn, đại diện Công an xã Hát Môn cho biết, đây là hoạt động nằm trong kế hoạch cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và nói không với bạo lực học đường. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, đồng thời tăng cường tuyên truyền tới phụ huynh về trách nhiệm bảo đảm an toàn giao thông cho con em mình.

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phân tích các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn và nhận diện những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Các em học sinh giao lưu, trả lời câu hỏi tại chương trình. Ảnh: HM

Trong đó, học sinh được nhấn mạnh các quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, điều kiện sử dụng xe máy điện, xe gắn máy; việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đi đúng phần đường, làn đường, chấp hành tốc độ và tín hiệu đèn giao thông.

Phụ huynh nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em; không giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Khi đưa đón học sinh, cha mẹ phải nghiêm túc chấp hành quy định giao thông.

Các em học sinh giao lưu, trả lời câu hỏi tại chương trình. Ảnh: HM

Bên cạnh đó, nội dung phòng, chống bạo lực học đường được lồng ghép nhằm giúp học sinh nâng cao nhận thức về cách ứng xử văn minh, tôn trọng, đoàn kết với bạn bè; chủ động nhận diện, ngăn chặn những hành vi bạo lực và kịp thời thông báo với thầy cô, gia đình khi phát hiện vụ việc.

Tại sự kiện, Công an xã Hát Môn, Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Ngọc Tảo ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Công an xã Hát Môn và nhà trường đã tặng 50 mũ bảo hiểm cho học sinh. Ảnh: HM

Công an xã Hát Môn và nhà trường đã tặng 50 mũ bảo hiểm cho học sinh. Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Tảo Hoàng Thị Hồng Ngọc cho biết, đây là dịp để các em bổ sung kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật trong học tập cũng như cuộc sống.

Công an xã Hát Môn và nhà trường đã tặng 50 mũ bảo hiểm cho học sinh. Ảnh: HM