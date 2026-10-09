Xã Hát Môn: Tôn vinh doanh nhân, thúc đẩy phong trào khuyến học khuyến tài

Phát huy nguồn lực đó, xã Hát Môn tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, gắn phát triển kinh tế với chăm lo giáo dục, khuyến học, khuyến tài, tạo nền tảng cho quê hương phát triển bền vững.

Chiều 9-10, xã Hát Môn tổ chức hội nghị gặp mặt, vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10); tuyên dương học sinh có thành tích cao trong học tập, đồng thời phát động gây Quỹ khuyến học, khuyến tài xã.

Đây là dịp ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm, chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ quê hương.

Các đồng chí lãnh đạo xã Hát Môn vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: NM

Doanh nghiệp đồng hành với địa phương

Theo thống kê, đến tháng 9-2026, xã Hát Môn có 616 doanh nghiệp, 15 hợp tác xã và 5.492 hộ kinh doanh đang hoạt động. Trong đó, có 115 doanh nghiệp và 1.525 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế góp phần tạo việc làm, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ và tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Ước tính, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.449 tỷ đồng, bằng 90% dự toán; tổng thu ngân sách địa phương đạt 1.898 tỷ đồng, bằng 113% dự toán. Đóng góp vào thành tựu này có vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong huy động nguồn lực phục vụ phát triển, tạo điều kiện để địa phương đầu tư hạ tầng và thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội.

Lãnh đạo xã Hát Môn tuyên dương, trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và các kỳ tuyển sinh năm học 2025-2026. Ảnh: Nguyễn Mai

Tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Quyền, Chủ tịch Hội làng nghề Nội thất Phú An, chủ cơ sở Nội thất Hoàng Long bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục công khai thông tin quy hoạch, hướng dẫn cụ thể các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, sản xuất, kinh doanh; duy trì đối thoại thường xuyên để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Về phía mình, cơ sở Nội thất Hoàng Long xác định tiếp tục đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, chú trọng thiết kế, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử và nền tảng số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Doanh nghiệp đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi người lao động, an toàn sản xuất, phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. “Sự đồng hành của chính quyền cùng tinh thần chủ động đổi mới, hợp tác của doanh nghiệp sẽ góp phần phát huy giá trị nghề truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Quyền cho biết.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Mai

Ông Phạm Xuân Đại, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Dương, cho rằng xây dựng cụm công nghiệp không chỉ đơn thuần là phát triển hạ tầng kỹ thuật mà quan trọng hơn là hình thành không gian sản xuất đồng bộ, hiện đại, an toàn, thân thiện với môi trường, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài. Do đó, ông mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục liên quan, tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai theo quy định. Cụm công nghiệp cần được quy hoạch bài bản, bảo đảm hạ tầng giao thông, điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và các điều kiện thiết yếu phục vụ sản xuất. Đây sẽ là nền tảng thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh, để địa phương phát triển nhanh và bền vững, bên cạnh sự đồng lòng của nhân dân, rất cần sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Các doanh nghiệp cần chủ động đổi mới công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến, thương mại điện tử và mạng xã hội để mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh.

Đồng thời, xã cần phát huy tiềm năng, lợi thế về văn hóa, lịch sử; phát triển sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP; tăng cường liên kết giữa sản xuất, dịch vụ, du lịch và các hộ kinh doanh, qua đó tạo thêm động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đảng ủy, chính quyền xã cam kết tiếp tục lắng nghe, đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tiếp thu kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo xã Hát Môn tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Ảnh: Nguyễn Mai

Lan tỏa tinh thần khuyến học, khuyến tài

Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp Hát Môn còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng và tương lai quê hương. Tại hội nghị, lãnh đạo xã đã vinh danh, tặng hoa các doanh nghiệp tiêu biểu; tuyên dương, trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và các kỳ tuyển sinh năm học 2025-2026; đồng thời tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên.

Lãnh đạo xã Hát Môn tuyên dương, trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và các kỳ tuyển sinh năm học 2025-2026. Ảnh: Nguyễn Mai

Hát Môn là vùng đất có truyền thống hiếu học. Qua nhiều thế hệ, học sinh của quê hương luôn nỗ lực rèn luyện, đạt thành tích cao trong học tập và các kỳ thi, góp phần làm đẹp thêm truyền thống của địa phương. Những kết quả ấy là thành quả từ ý chí, nghị lực của mỗi học sinh, sự tận tâm của đội ngũ giáo viên, sự chăm lo của gia đình và sự quan tâm của toàn xã hội.

Phát huy truyền thống đó, tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Hát Môn Tô Xuân Quân đã phát động phong trào học tập, khuyến học, khuyến tài và vận động xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Hát Môn. Ngay tại chương trình, xã đã tiếp nhận sự ủng hộ của các doanh nghiệp, tạo thêm nguồn lực động viên học sinh có thành tích tốt, hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích tinh thần hiếu học trong cộng đồng.

Các đại biểu đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài xã Hát Môn. Ảnh: Nguyễn Mai

Nhấn mạnh nhiệm vụ chăm lo giáo dục, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Đình Sơn mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và những người con Hát Môn đang sinh sống, làm việc xa quê tiếp tục chung tay đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, khích lệ học sinh giỏi, bồi dưỡng nhân tài và động viên đội ngũ giáo viên.

Theo ông Nguyễn Đình Sơn, sự chung sức của toàn xã hội sẽ góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho thế hệ trẻ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho địa phương phát triển bền vững. Để thực hiện mục tiêu này, cần sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội cùng sự đồng hành thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân.

Với định hướng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo và phát huy truyền thống hiếu học, xã Hát Môn kỳ vọng tiếp tục khơi dậy sức mạnh đoàn kết, huy động các nguồn lực xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và giàu đẹp.