Phần thi tiểu phẩm mang đến những tình huống gần gũi, phản ánh cách ứng xử trong gia đình, cộng đồng dân cư, tại nhà trường và nơi công cộng. Ảnh: NM

Cuộc thi thu hút sự hưởng ứng của 20 đội thi đến từ các nhà trường và thôn trên địa bàn xã. Qua vòng sơ khảo, Ban tổ chức lựa chọn các đội xuất sắc bước vào vòng chung khảo, tranh tài ở hai phần thi: Hiểu biết và tiểu phẩm. Nội dung tập trung tuyên truyền hai bộ quy tắc của thành phố Hà Nội, gồm: Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Thí sinh trình bày phần thi hiểu biết thực hiện quy tắc ứng xử. Ảnh: NM

Ở phần thi hiểu biết, các đội tập trung làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện quy tắc ứng xử; những chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử nơi công cộng, ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nội dung tuyên truyền hướng tới xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy, gần dân, trọng dân.

Đáng chú ý, phần thi tiểu phẩm mang đến những tình huống gần gũi với đời sống thường ngày, phản ánh cách ứng xử trong gia đình, cộng đồng dân cư, tại nhà trường và nơi công cộng. Qua hình thức sân khấu hóa, các đội không chỉ truyền tải thông điệp về văn hóa ứng xử mà còn phê phán những hành vi thiếu chuẩn mực, góp phần nâng cao nhận thức và điều chỉnh hành vi của mỗi người.

Qua tiểu phẩm, các đội không chỉ truyền tải thông điệp về văn hóa ứng xử mà còn phê phán những hành vi thiếu chuẩn mực, góp phần nâng cao nhận thức và điều chỉnh hành vi của mỗi người. Ảnh: NM

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hát Môn Tô Xuân Quân, đây là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tự soi, tự sửa; để các nhà trường, thôn dân cư chia sẻ những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong xây dựng văn hóa ứng xử.

Trao giải cho các đội thi. Ảnh: HT

Năm 2026, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, 100% đám cưới được tổ chức trang trọng, tiết kiệm theo nếp sống văn minh; tỷ lệ hỏa táng đạt 79,71%; 98,02% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 17/17 thôn giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”. Đặc biệt, 100% nhà trường đã tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống và Bộ Quy tắc ứng xử vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa.

Ban tổ chức chúc mừng các đội thi. Ảnh: HT

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho đội thi Trường Mầm non Hát Môn; giải Nhất cho đội thi thôn Thuấn Nhuế; giải Nhì cho Trường Tiểu học Liên Hiệp và thôn Hương Hạ; giải Ba cho Trường THCS Hát Môn, thôn Mỹ Giang và Trường Mầm non Hiệp Thuận. 2 giải Khuyến khích được trao cho thôn Thượng Hiệp và thôn Thanh Đa.