Lễ hội đền Hát Môn (xã Hát Môn). Ảnh: NM

Tháo gỡ những vướng mắc từ cơ sở

Xã Hát Môn vừa tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân năm 2026. Tại hội nghị, ông Kim Văn Tuấn, thôn Tiền Giang nêu, Hát Môn có hai di tích lịch sử quốc gia đặc biệt là đền Hát Môn và đình Hạ Hiệp, song hoạt động du lịch hiện chủ yếu tập trung vào mùa lễ hội, thiếu sản phẩm, dịch vụ kết nối và cơ chế thu hút du khách thường xuyên.

Anh Đỗ Khánh Lâm, thôn Hiệp Thuận đề nghị xã bên rà soát công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; đồng thời xem xét hoàn cảnh những hộ khó khăn về chỗ ở, không có thu nhập ổn định để hướng dẫn tiếp cận chính sách hỗ trợ. Chị Đỗ Thị Mừng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Yên Lâm phản ánh tình trạng thanh niên tụ tập, điều khiển phương tiện giao thông tốc độ cao, gây mất trật tự công cộng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Lực lượng chức năng xã Hát Môn vệ sinh tuyến đường "ba nhất" về trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: NM

Về giao thông, cử tri thôn Liên Hiệp đề nghị hoàn thiện khoảng 300m đường đất ven làng, nâng cấp đường bên bãi đã xuống cấp, nghiên cứu điểm đấu nối giữa khu dân cư với dự án hạ tầng khu Đồng Vỡ để tránh chia cắt giao thông. Người dân các thôn Mỹ Giang, Thanh Đa, Hạ Hiệp kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đường, nâng cấp ngõ xóm. Cử tri thôn Yên Lâm mong muốn sớm đầu tư tuyến đường kết nối với thôn Hiệp Lộc qua khu vực mương trạm bơm Hồ Gòng, tạo thuận lợi cho người dân, nhất là học sinh đi lại.

Trong sản xuất nông nghiệp, người dân đề nghị nạo vét các tuyến kênh tiêu bị bồi lắng, đầu tư mương tưới, tiêu và đường nội đồng. Cử tri các thôn Táo Ngoại, Hương Hạ, Ngọc Tảo phản ánh tình trạng khó khăn về tiêu thoát nước, ảnh hưởng đến sản xuất; đồng thời kiến nghị đưa đất nông nghiệp bỏ hoang trở lại canh tác, hỗ trợ chuyển đổi sang sản xuất sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Vấn đề môi trường làng nghề cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Người dân các thôn có nghề may như Điền Hòa Cát, Mỹ Giang, Thượng Hiệp, Táo Ngoại phản ánh tình trạng bông, vải vụn tồn đọng, việc thu gom có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và ô nhiễm. Bên cạnh đó là kiến nghị kiểm tra mùi hôi từ các trang trại chăn nuôi, xử lý tình trạng đổ trộm, đốt rác và kiểm soát nước thải tại khu dân cư, dự án nhà ở.

Ở lĩnh vực đất đai, người dân đề nghị tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, nhất là khoảng 50 hộ tại thôn Thuấn Nhuế chưa được cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Tại thôn Liên Hiệp, các hộ góp đất chung thửa kiến nghị rà soát hồ sơ dồn điền đổi thửa năm 2014, làm rõ quyền lợi khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Cụm công nghiệp Liên Hiệp và tuyến đường 42m Tam Hiệp - Liên Hiệp. Nhiều thôn cũng đề nghị sửa chữa nhà văn hóa xuống cấp, bố trí sân chơi, khu thể thao, tu bổ di tích và mở rộng nghĩa trang nhân dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hát Môn Kiều Thị Kim Dung, qua rà soát tại 17/17 thôn, đơn vị đã tổng hợp 109 ý kiến, kiến nghị của nhân dân thuộc 8 nhóm lĩnh vực. Trong đó, đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi và hạ tầng kỹ thuật có nhiều ý kiến nhất với 39 ý kiến, chiếm 35,8%; văn hóa, xã hội, thiết chế văn hóa, thể thao và an sinh xã hội có 23 ý kiến, chiếm 21,1%. Các lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng và vệ sinh môi trường cùng có 12 ý kiến.

Cán bộ xã Hát Môn tuyên truyền tới các hộ dân tự giác tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp. Ảnh: NM

Rõ trách nhiệm, quyết liệt thực hiện

Trước các kiến nghị của nhân dân, UBND xã Hát Môn đã báo cáo, làm rõ hướng xử lý từng nhóm vấn đề. Về giao thông, thủy lợi, xã đã phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án kiên cố hóa đường giao thông, kênh thủy lợi nội đồng tại các khu vực Hát Môn - Thanh Đa; Tam Thuấn - Ngọc Tảo; Liên Hiệp - Hiệp Thuận - Tam Hiệp. Tuyến đường kết nối khu vực Hồ Gòng với thôn Hiệp Lộc cũng đã được phê duyệt, dự kiến triển khai trong năm 2027. Xã đang thực hiện dự án cải tạo kênh tiêu Hiệp Thuận nhằm nâng cao năng lực tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng.

Trong quản lý đất đai, xã đã rà soát 762 trường hợp vi phạm sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích; thông qua tuyên truyền, đối thoại, 550 hộ đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Với những trường hợp vướng mắc về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xã giao cơ quan chuyên môn rà soát nguồn gốc, diện tích, quá trình sử dụng và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. Các trường hợp góp đất chung thửa tại Liên Hiệp cũng được kiểm tra, làm rõ quyền sử dụng thực tế để bảo đảm quyền lợi hợp pháp khi bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Đối với môi trường, xã đang đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, cho phép sử dụng tạm thời một số quỹ đất công phù hợp làm điểm tiếp nhận, xử lý chất thải rắn xây dựng. Công an xã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường tuần tra, xử lý hành vi đổ trộm, vứt rác không đúng nơi quy định; kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi bị phản ánh gây ô nhiễm.

Lãnh đạo xã Hát Môn kiểm tra, chỉ đạo xử lý vi phạm đối với các hộ xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp.

Từ năm 2025, xã triển khai kế hoạch khắc phục tình trạng đất nông nghiệp bỏ hoang, đến nay đã đưa 51,2ha trở lại sản xuất. Với kiến nghị về thiết chế văn hóa, thể thao, xã đang rà soát quỹ đất trong đồ án quy hoạch chung để nghiên cứu phương án bố trí. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2026-2028, thực hiện chủ trương của Trung ương và thành phố, xã chưa xem xét đầu tư xây dựng mới trụ sở, nhà văn hóa thôn; trước mắt ưu tiên khai thác cơ sở hiện có, sửa chữa những hạng mục xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế như tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai một số dự án còn chậm; ô nhiễm môi trường tại khu dân cư, làng nghề; vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và tình trạng một bộ phận cán bộ thiếu sâu sát, né tránh trách nhiệm, Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn yêu cầu cấp ủy, chính quyền nghiêm túc nhìn nhận, có giải pháp khắc phục cụ thể, không đổ lỗi cho khách quan.

Bí thư Đảng ủy xã đề nghị người dân tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, thẳng thắn phản ánh vướng mắc, đóng góp ý tưởng xây dựng địa phương. Các cơ quan chuyên môn phải lắng nghe, giải đáp rõ ràng; những nội dung thuộc thẩm quyền cần xác định trách nhiệm, hướng giải quyết; những vấn đề cần thời gian nghiên cứu phải có lộ trình và thông tin lại với nhân dân.

Đối thoại không chỉ nhằm lắng nghe, giải đáp kiến nghị mà quan trọng hơn là tạo sự đồng thuận, xác định rõ trách nhiệm và chuyển biến thực chất trong giải quyết những vấn đề người dân quan tâm. Đây cũng là cơ sở để Hát Môn phát huy nguồn lực cộng đồng, thực hiện mục tiêu phát triển, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.