Xã Hát Môn tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, khai thác hiệu quả quỹ đất đấu giá

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng không chỉ tạo quỹ đất đủ điều kiện đưa ra đấu giá mà còn góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Gấp rút hoàn thiện hạ tầng các khu đấu giá

Thời gian qua, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại các khu đấu giá quyền sử dụng đất được xã Hát Môn xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây không chỉ là bước chuẩn bị để tổ chức đấu giá mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành các khu dân cư được quy hoạch bài bản, bảo đảm điều kiện về giao thông, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng và các tiện ích thiết yếu.

Năm 2026, xã Hát Môn tập trung triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại những khu đất đấu giá gồm: Cầu Lọc Giáo Hạ, Cát Hạ, Hậu Đồng, Đồng Vỡ, Dộc Môi và Lô 11, Hoành Thổ. Đến nay, một số dự án thành các hạng mục, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Các dự án còn lại đang được các đơn vị liên quan tập trung hoàn thiện những hạng mục theo kế hoạch.

Hạ tầng khu đất đấu giá Cát Hạ, xã Hát Môn. Ảnh: HL

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới ngày 15-11, tại công trường các dự án, những hạng mục như san nền, xây dựng hệ thống giao thông nội khu, thoát nước, cấp nước, cấp điện và chiếu sáng đang được triển khai theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Việc tổ chức thi công các hạng mục được yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ, hạn chế tình trạng chồng chéo, phải sửa chữa hoặc điều chỉnh sau khi hoàn thành.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND xã Hát Môn tăng cường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng thường xuyên kiểm tra thực tế tại công trường, nắm bắt tình hình triển khai từng dự án. Những nội dung phát sinh trong quá trình thực hiện được rà soát, trao đổi với các đơn vị tư vấn, nhà thầu để kịp thời thống nhất phương án giải quyết.

Cùng với đó, các nhà thầu được yêu cầu chủ động bố trí nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công khoa học, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng khối lượng thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ được duy trì thường xuyên nhằm bảo đảm các dự án triển khai theo kế hoạch đề ra.

Trao đổi về nội dung này, ông Đặng Văn Lập, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn cho biết, đơn vị xác định đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng tại khu đấu giá đất là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự chủ động và trách nhiệm cao của tất cả các đơn vị tham gia.

Theo ông Đặng Văn Lập, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn đã phối hợp với các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công rà soát kế hoạch thực hiện, xác định tiến độ cụ thể đối với từng hạng mục. Trên cơ sở đó, đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại hiện trường, yêu cầu nhà thầu bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư, bảo đảm các phần việc được triển khai liên tục, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi giữa các công đoạn.

"Quan điểm là phải bám sát công trường, kiểm soát chặt chẽ cả tiến độ và chất lượng trong suốt quá trình thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ nhưng không được xem nhẹ yêu cầu kỹ thuật, chất lượng công trình và an toàn lao động. Những vấn đề phát sinh cần được phối hợp giải quyết kịp thời, không để tồn tại kéo dài ảnh hưởng đến kế hoạch chung", ông Đặng Văn Lập nhấn mạnh.

Bên cạnh yêu cầu về tiến độ, công tác quản lý chất lượng được Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn đặc biệt chú trọng. Các hạng mục phải được thi công đúng hồ sơ thiết kế, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành. Việc kiểm tra, nghiệm thu từng phần việc được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo. Qua đó, các dự án sau khi hoàn thành không chỉ đáp ứng yêu cầu đưa ra đấu giá mà còn bảo đảm khả năng khai thác, sử dụng lâu dài.

Khai thác nguồn lực đất đai, tạo động lực phát triển

Việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu đất đấu giá có ý nghĩa quan trọng đối với xã Hát Môn trong việc khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Khi hạ tầng được xây dựng đồng bộ, quỹ đất sẽ có thêm điều kiện để đưa ra đấu giá, góp phần tăng thu ngân sách, đồng thời tạo nguồn lực đầu tư trở lại cho các công trình phục vụ đời sống dân sinh.

Khu đất đấu giá Đồng Vỡ, xã Hát Môn. Ảnh: HL

Theo báo cáo của UBND xã Hát Môn, từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, xã đã tổ chức đấu giá thành công 250 thửa đất, với tổng số tiền trúng đấu giá đạt hơn 1.530 tỷ đồng.

Đáng chú ý, riêng năm 2026, xã đã tổ chức thành công 16 phiên đấu giá với 205 thửa đất, tổng số tiền thu được 953 tỷ đồng, bằng 130% dự toán thành phố giao sau điều chỉnh, bổ sung, vượt chỉ tiêu thành phố và HĐND xã giao. Kết quả này cho thấy hiệu quả từ việc chủ động chuẩn bị quỹ đất, tổ chức đấu giá và khai thác nguồn lực đất đai trên địa bàn.

Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất được đưa vào ngân sách để thực hiện đầu tư xây dựng các công trình giao thông, trường học, tôn tạo di tích và các công trình dân sinh theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Qua đó, nguồn lực từ đất đai từng bước được chuyển hóa thành nguồn vốn phục vụ phát triển hạ tầng, cải thiện điều kiện sống và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, xã Hát Môn tiếp tục tổ chức các phiên đấu giá quyền sử dụng đất. Trong đó, ngày 20-11, xã dự kiến tổ chức đấu giá các thửa đất tại khu Cầu Lọc Giáo Hạ, Cát Hạ và Hoành Thổ.

Năm 2027, xã đặt mục tiêu nguồn thu từ tiền sử dụng đất dự kiến đạt 926,1 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, địa phương đã xây dựng kế hoạch đấu giá năm 2027. Theo đó, xã dự kiến tổ chức đấu giá 277 thửa đất với tổng diện tích khoảng 30.066m² tại các khu: Cầu Lọc - Giáo Hạ, Hậu Đồng, Cát Hạ, Đồng Vỡ, Dộc Môi, Lô 11....

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục đôn đốc các nhà thầu, kiểm soát tiến độ và chất lượng công trình, xã Hát Môn sẽ gắn công tác phát triển quỹ đất với kế hoạch đầu tư công, ưu tiên các công trình thiết yếu phục vụ cộng đồng. Đây là hướng đi nhằm khai thác hợp lý nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu bền vững, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng và xây dựng diện mạo địa phương ngày càng khang trang, hiện đại.