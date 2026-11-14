Xã Hát Môn phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng cộng đồng văn hóa

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NM

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), nay là MTTQ Việt Nam; đồng thời tuyên truyền ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hát Môn Kiều Thị Kim Dung nhấn mạnh, trải qua các thời kỳ lịch sử, tinh thần đoàn kết luôn là cội nguồn sức mạnh, nền tảng tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân. Phát huy truyền thống đó, thời gian qua, các tầng lớp nhân dân xã Hát Môn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng quê hương, gìn giữ tình làng nghĩa xóm và các giá trị văn hóa truyền thống.

Các ý kiến tại ngày hội đã chia sẻ những cách làm thiết thực trong xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở; đồng thời khẳng định vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng xã Hát Môn 7 xe máy hỗ trợ các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NH

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm trong thực thi công vụ, thực sự là lực lượng tổ chức, kiến tạo và dẫn dắt sự phát triển. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Đối với những người con quê hương Hát Môn đang công tác, học tập, sinh sống ở mọi miền đất nước, đồng chí Nguyễn Đình Sơn mong muốn mỗi người luôn hướng về nguồn cội, đóng góp xây dựng quê hương. Đối với mỗi gia đình, dòng họ, cần bắt đầu xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp từ chính nếp nhà, để mỗi gia đình thực sự là một tế bào lành mạnh của xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng xã Hát Môn 10 máy tính để hỗ trợ các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: NH

Đồng chí Nguyễn Đình Sơn kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân biến khí thế của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam thành những hành động thiết thực, quyết tâm xây dựng xã Hát Môn ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Một trong những hoạt động đáng chú ý tại ngày hội là lễ ra mắt mô hình “Dân vận khéo của Họ giáo Phú An và Chùa Mã Vàng trong tuyên truyền thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ”. Mô hình thể hiện sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo với cấp ủy, chính quyền và MTTQ trong vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng xã Hát Môn 7 xe máy và 10 máy tính để hỗ trợ các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cũng trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cùng một phần quà, tới các hộ gia đình khó khăn. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng, góp phần chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn.

Xã Hát Môn công bố quyết định và trao danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2026 cho 17 hộ gia đình có thành tích nổi bật. Ảnh: NM

Cũng tại chương trình, xã Hát Môn công bố quyết định và trao danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2026 cho 17 hộ gia đình có thành tích nổi bật trong xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn nếp sống văn minh và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Phát huy kết quả đạt được, xã Hát Môn phát động các phong trào thi đua, kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, Ngày hội tiếp tục khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực để mỗi người dân chung tay xây dựng xã Hát Môn ngày càng văn minh, nghĩa tình và phát triển bền vững.