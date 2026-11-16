Xã Hát Môn phấn đấu vào nhóm dẫn đầu thành phố Hà Nội về giáo dục

Bí thư Đảng ủy xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn tri ân các nhà giáo. (Ảnh: NGỌC SƠN)

Thực hiện kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị trường học, hệ thống giáo dục công lập xã Hát Môn còn bốn trường mầm non, ba trường tiểu học và hai trường trung học cơ sở, trong đó có năm trường đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy học, số phòng học cơ bản đủ theo quy mô lớp.

Các trường sau sắp xếp đã nhanh chóng vận hành ổn định, thống nhất. Tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ được củng cố, nâng cao, phát huy trách nhiệm của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ với phương châm hành động “Một nhà trường - một mục tiêu - một trách nhiệm - một nền nếp”.

Hoạt động dạy học, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục được duy trì liên tục, không gián đoạn việc học tập của học sinh. Công tác tổ chức ăn bán trú được các trường mầm non, tiểu học thực hiện nghiêm túc, bài bản, bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm, không có vụ việc mất an toàn thực phẩm xảy ra.

Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Hát Môn Bùi Thế Anh cho biết, việc tổ chức lại hệ thống trường lớp tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại; nâng cao hiệu quả quản lý; bố trí và sử dụng đội ngũ phù hợp hơn. Cùng với đó, việc kiện toàn cấp ủy, chi bộ trong các nhà trường góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, kỷ cương.

Lãnh đạo xã Hát Môn tri ân các nhà giáo tiêu biểu. (Ảnh: NGỌC SƠN)

Bên cạnh thuận lợi, ngành giáo dục và đào tạo xã Hát Môn còn không ít khó khăn, hạn chế. Đó là địa bàn quản lý rộng, khoảng cách giữa trường chính và các phân hiệu xa nhau gây áp lực lớn cho công tác quản trị, sinh hoạt chuyên môn tập trung và quản lý tài sản. Mức độ đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị giữa điểm trường chính và phân hiệu còn chênh lệch. Cơ sở vật chất tại nhiều phân hiệu cũ đã xuống cấp. Hạ tầng công nghệ thông tin, máy tính, máy chiếu, tivi chuyên dụng và hệ thống camera an ninh giám sát tại cổng trường, sân chơi, bếp ăn còn thiếu, chưa đồng bộ giữa các điểm trường.

Đại diện Đảng ủy xã Hát Môn chia sẻ, xã đang đứng trước những thời cơ và vận hội phát triển mới. Người dân Hát Môn không chỉ tự hào với Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn, dòng sông Hát và hệ thống di tích giàu giá trị, mà có một nền kinh tế làng nghề truyền thống giàu nội lực, có không gian và dư địa để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp sinh thái và du lịch.

Để làng nghề phát triển hiện đại, muốn khai thác tốt tiềm năng văn hóa, di sản, du lịch, cần có những thế hệ trẻ có tri thức, kỹ năng số, tinh thần khởi nghiệp và tình yêu quê hương sâu sắc. Tất cả những yêu cầu đó đều bắt đầu từ giáo dục. Vì thế, Đảng ủy xã Hát Môn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 20 về giáo dục và đào tạo, với quyết tâm nâng chất lượng giáo dục của xã vươn lên lọt vào nhóm 20-30 địa phương dẫn đầu thành phố Hà Nội vào năm 2030.

Mới đây, tại buổi gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2026) Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hát Môn Nguyễn Đình Sơn nhấn mạnh, để tạo đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, ngành giáo dục, các nhà trường và toàn thể đội ngũ nhà giáo cần tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, phương pháp dạy học chuyển từ “dạy học truyền thống” sang “dạy học bứt phá”; xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức nghề nghiệp sáng ngời, tâm huyết, mẫn cán và khát vọng cống hiến; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp phát triển trí tuệ với bồi đắp văn hóa, nhân cách và bản lĩnh cho học sinh; phát huy tiềm lực kinh tế, sức mạnh cộng đồng và đẩy mạnh xã hội hóa, tạo thêm nguồn lực cho sự nghiệp giáo dục.

Đồng chí Nguyễn Đình Sơn khẳng định, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Hát Môn xác định đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai và sự phát triển bền vững của quê hương. Cấp ủy và chính quyền luôn tập trung nguồn lực hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn và luôn là điểm tựa vững chắc nhất để các thầy cô yên tâm công tác, cống hiến.