Xã Hát Môn: Làm rõ vật liệu san lấp đường công vụ dự án nâng cấp đường liên xã Tam Hiệp - Tam Thuấn

Cùng với đó, tình trạng bùn đất vương vãi trên đường thi công và bãi tập kết đất quy mô lớn gần quốc lộ 32 đặt ra dấu hỏi về việc kiểm soát vật liệu san lấp, trách nhiệm bảo vệ môi trường của chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Phế thải xây dựng lẫn trong đất san lấp

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới trong các ngày 21 và ngày 23-10 cho thấy, tại khu vực thi công đường công vụ phục vụ dự án nâng cấp đường liên xã Tam Hiệp - Tam Thuấn, xã Hát Môn, đất được đổ xuống một hồ cạn và san gạt thành mặt bằng phục vụ phương tiện thi công.

San lấp hồ cạn để làm đường công vụ tại dự án nâng cấp đường liên xã Tam Hiệp - Tam Thuấn, xã Hát Môn (ảnh chụp ngày 21-10). Ảnh: PV

Quan sát tại hiện trường cho thấy, vật liệu sử dụng không chỉ có đất thông thường, mà còn lẫn nhiều thành phần rắn có hình dạng đặc trưng của phế thải xây dựng. Cụ thể, trong lớp vật liệu này có nhiều mảnh gạch vỡ, bê tông, đá vụn và những tảng vật liệu xây dựng kích thước lớn. Các mảng bê tông nằm lộ rõ trên bề mặt, xen giữa những đống đất vừa được đổ, san gạt; ngay sát khu vực này vẫn còn phần mặt nước.

Cùng với hiện trạng tại khu vực san lấp, hoạt động vận chuyển đất bằng xe tải, máy xúc đổ và san gạt vật liệu diễn ra tại công trường. Bùn đất kéo theo bánh xe vương vãi trên đường, một số đoạn xuất hiện vũng nước, mặt đường lầy lội, ảnh hưởng đến việc đi lại và vệ sinh môi trường. Gần quốc lộ 32 còn có khu vực tập kết đất với quy mô lớn, cần được làm rõ về nguồn gốc vật liệu, mục đích tập kết và mối liên hệ với hoạt động thi công dự án.

Phế thải trong vật liệu làm đường công vụ (ảnh chụp ngày 23-10). Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên ngày 21-10, ông Trần Nho Hiệp, chuyên viên Phòng Hạ tầng, nông nghiệp, môi trường xã Hát Môn cho biết, vật liệu được đưa đến khu vực chủ yếu là đất thịt, có lẫn một phần vật liệu khác. Tuy nhiên, tại thời điểm trao đổi, nguồn gốc của phần vật liệu lẫn này chưa được xác minh.

Theo ông Hiệp, khu vực đang được san gạt để làm đường nội bộ phục vụ phương tiện thi công, kết nối với tuyến đường của dự án. Phương án tuyến có sự điều chỉnh so với đề xuất ban đầu nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đình, chùa và các yếu tố liên quan đến di tích, do đó, cần tạo mặt bằng phục vụ quá trình triển khai công trình.

Về vấn đề vệ sinh môi trường, ông Hiệp cho biết, đơn vị thi công có thực hiện tưới nước, rửa đường; lực lượng chuyên môn cũng đã nhắc nhở nhà thầu về biển cảnh báo, an toàn giao thông và vệ sinh trong quá trình thi công.

Người dân chật vật di chuyển qua khu vực dự án. Ảnh: PV

Dự án nâng cấp đường liên xã Tam Hiệp - Tam Thuấn có chiều dài khoảng 2,31km, do UBND xã Hát Môn làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng xã Hát Môn được giao quản lý dự án.

Theo Thông báo số 194/TB-BQLDA ngày 18-5-2026, công trình khởi công ngày 22-5-2026, dự kiến hoàn thành ngày 16-1-2027; nhà thầu thi công là liên danh Công ty Tâm Đức - Toàn Thắng.

Không để buông lỏng trách nhiệm quản lý

Ngày 27-7-2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường quản lý, xử lý, gia cố, tái chế chất thải rắn xây dựng, tận dụng cho các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Chỉ thị đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý và tái sử dụng chất thải xây dựng; ngăn chặn tình trạng đổ thải không đúng quy định, đồng thời thúc đẩy việc tận dụng vật liệu phù hợp thay thế tài nguyên tự nhiên.

Xe tải trọng lớn không che chắn, lấy đất từ bãi tập kết cạnh quốc lộ 32 để san lấp, làm đường công vụ tại dự án nâng cấp đường liên xã Tam Hiệp - Tam Thuấn, xã Hát Môn (ảnh chụp ngày 21-10). Ảnh: PV

Trước đó, Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 6-6-2025 của UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Đề án tổng thể công tác quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành phố giai đoạn đến năm 2030.

Những văn bản này cho thấy quản lý chất thải xây dựng là nhiệm vụ được thành phố đặt ra với yêu cầu ngày càng chặt chẽ, trong đó việc tái sử dụng vật liệu phải gắn với kiểm soát và tuân thủ quy định, không thể đánh đồng tái chế, tận dụng hợp lý với việc đưa phế thải vào san lấp tùy tiện.

Đường công vụ phục vụ dự án nâng cấp đường liên xã Tam Hiệp - Tam Thuấn, xã Hát Môn đã hoàn thành vào ngày 23-10. Ảnh: PV

Từ thực tế tại công trường ở Hát Môn, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ đầu tư trong việc tổ chức quản lý, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai dự án; đồng thời, nhà thầu phải chịu trách nhiệm về vật liệu đưa vào công trường, hoạt động vận chuyển, tập kết, san gạt và các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường. Việc nhắc nhở tưới nước, rửa đường là cần thiết, nhưng chưa đủ nếu những vấn đề về thành phần và nguồn gốc vật liệu san lấp vẫn chưa được làm rõ.

Chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án cần kiểm tra thực tế, đối chiếu hồ sơ liên quan để xác định nguồn gốc, thành phần vật liệu; làm rõ việc tập kết đất gần quốc lộ 32 và yêu cầu nhà thầu khắc phục tình trạng bùn đất vương vãi, bảo đảm an toàn giao thông. Nếu phát hiện chất thải xây dựng được sử dụng hoặc đổ thải không đúng quy định, cần xử lý theo thẩm quyền và yêu cầu khắc phục hậu quả.